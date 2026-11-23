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Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев

Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев - 23.11.2026, ПРАЙМ

Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев

Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев 2026 года в 31,44 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акции, следует... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T16:31+0300

2026-11-23T16:31+0300

2026-11-23T16:31+0300

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплатить дивиденды за девять месяцев 2026 года в 31,44 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акции, следует из сообщения компании. "Рекомендовать общему собранию акционеров при проведении повторного внеочередного заочного голосования по итогам деятельности за 9 месяцев 2026 года... Произвести выплату дивидендов в денежной форме в сроки, установленные действующим законодательством РФ: на одну привилегированную акцию в размере 31 рубль 44 копейки; на одну обыкновенную акцию в размере 31 рубль 44 копейки", - говорится в сообщении. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предлагается определить 10 января 2027 года. Внеочередное собрание акционеров в формате заочного голосования пройдет 25 декабря. В случае отсутствия кворума оно будет перенесено на 30 декабря. Датой, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в собрании акционеров, определено 1 декабря. В последний раз компания выплачивала дивиденды по итогам первого полугодия в размере 32,88 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акции. "Татнефть" - одна из крупнейших нефтяных компаний России с головным офисом в Альметьевске. Работает в основном в Татарстане, где добывает нефть и газ и управляет комплексом нефтеперерабатывающих заводов "Танеко".

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рынок, татарстан, татнефть