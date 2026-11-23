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"СПБ биржа" установила новый рекорд дневного объема торгов неоактивами

"СПБ биржа" установила новый рекорд дневного объема торгов неоактивами - 23.11.2026, ПРАЙМ

"СПБ биржа" установила новый рекорд дневного объема торгов неоактивами

"СПБ биржа" 20 ноября установила новый рекорд дневного объема торгов неоактивами - на уровне 93,5 миллиарда рублей, следует из сообщения торговой площадки. | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T15:03+0300

2026-11-23T15:03+0300

2026-11-23T15:03+0300

рынок

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. "СПБ биржа" 20 ноября установила новый рекорд дневного объема торгов неоактивами - на уровне 93,5 миллиарда рублей, следует из сообщения торговой площадки. Неоактивы - фьючерсные контракты, заключаемые на торгах на "СПБ бирже", по которым финансовый результат (вариационная маржа) фиксируется по закрытым позициям, а физической поставки самого актива не происходит. Базисными активами для этих сделок выступают российские и иностранные акции, а также криптовалюты. "СПБ биржа" 20 ноября 2026 года установила новый рекорд дневного объема торгов неоактивами. По итогам дня показатель достиг 93,5 миллиарда рублей, превысив на 19,3% предыдущий максимум от 5 ноября", - сообщает биржа. За торговый день инвесторы заключили 586,8 тысячи сделок с неоактивами. В топ-15 по объему торгов 20 ноября вошли неоактивы на биткоин, NVIDIA, эфириум, АМD, Anthropic, Nebius, Circle, Moderna, Micron, солану, Coherent, Intel, риппл, Bloom Energy, Lumentum, оценила торговая площадка. На "СПБ бирже" инвесторам доступны 79 неоактивов на акции глобальных компаний и криптовалюты. Эти инструменты позволяют реализовывать в российской биржевой инфраструктуре торговые стратегии, связанные с изменением стоимости указанных базисных активов, поясняет биржа.

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рынок, финансы, moderna, micron