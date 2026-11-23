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Авиакомпания Delta устранила сбой, приведший к задержкам сотен рейсов в США
Авиакомпания Delta устранила сбой, приведший к задержкам сотен рейсов в США - 23.11.2026, ПРАЙМ
Авиакомпания Delta устранила сбой, приведший к задержкам сотен рейсов в США
Одна из крупнейших американских авиакомпаний Delta Air Lines устранила технологический сбой в системе, приведший в воскресенье к задержкам сотен авиарейсов в... | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T02:43+0300
2026-11-23T02:43+0300
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ВАШИНГТОН, 23 ноя – ПРАЙМ. Одна из крупнейших американских авиакомпаний Delta Air Lines устранила технологический сбой в системе, приведший в воскресенье к задержкам сотен авиарейсов в США, сообщил телеканал CNN со ссылкой на авиаперевозчика. "Delta Air Lines устранила проблему в системе учета веса и балансировки, приведшей к задержкам по всей стране", - говорится в сообщении. Там подчеркивается, что эта система играет ключевую роль в подготовке самолетов к полетам. В компании уведомили, что во время сбоя пришлось прибегнуть к "ручным обходным решениям". Тем не менее на 02.00 понедельника по московскому времени портал FlightAware, следящий за статистикой полетов пассажирских самолетов, показывал, что у Delta Air Lines было задержано 1940 рейсов, а еще 93 рейса отменены.
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бизнес, сша, cnn, flightaware
Бизнес, США, CNN, FlightAware
ВАШИНГТОН, 23 ноя – ПРАЙМ. Одна из крупнейших американских авиакомпаний Delta Air Lines устранила технологический сбой в системе, приведший в воскресенье к задержкам сотен авиарейсов в США, сообщил телеканал CNN со ссылкой на авиаперевозчика.
"Delta Air Lines устранила проблему в системе учета веса и балансировки, приведшей к задержкам по всей стране", - говорится в сообщении.
Там подчеркивается, что эта система играет ключевую роль в подготовке самолетов к полетам. В компании уведомили, что во время сбоя пришлось прибегнуть к "ручным обходным решениям".
Тем не менее на 02.00 понедельника по московскому времени портал FlightAware, следящий за статистикой полетов пассажирских самолетов, показывал, что у Delta Air Lines было задержано 1940 рейсов, а еще 93 рейса отменены.