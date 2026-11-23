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Акции Nvidia дорожают на 31% после новостей о восстановлении Дженсена Хуанга

Акции Nvidia дорожают на 31% после новостей о восстановлении Дженсена Хуанга - 23.11.2026, ПРАЙМ

Акции Nvidia дорожают на 31% после новостей о восстановлении Дженсена Хуанга

Стоимость акций Nvidia на предварительных торгах в США росла на 31% после новостей о восстановлении в должности главы компании Дженсена Хуанга, следует из... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T17:32+0300

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Стоимость акций Nvidia на предварительных торгах в США росла на 31% после новостей о восстановлении в должности главы компании Дженсена Хуанга, следует из данных торгов. По состоянию на 17.11 мск акции компании растут в цене на предторгах в США на 29,33%, до 162,35 доллара. Ранее в ходе торгов рост достигал 31%. В пятницу акции компании подешевели на 14%, до 125,53 доллара. Ранее в понедельник компания сообщила, что совет директоров Nvidia единогласно проголосовал за немедленное восстановление Хуанга в должностях президента, генерального директора (CEO) и члена совета директоров после консультаций с представителями властей США.

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рынок, торги, сша, nvidia