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Ставки по долгосрочным вкладам в крупнейших банках России продолжили расти

Ставки по долгосрочным вкладам в крупнейших банках России продолжили расти - 23.11.2026, ПРАЙМ

Ставки по долгосрочным вкладам в крупнейших банках России продолжили расти

Ставки по долгосрочным вкладам в крупнейших российских банках - сроком на два и три года - продолжили расти, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T16:31+0300

2026-11-23T16:31+0300

2026-11-23T16:31+0300

финансы

банки

россия

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Ставки по долгосрочным вкладам в крупнейших российских банках - сроком на два и три года - продолжили расти, сообщает финансовый маркетплейс "Финуслуги". "Согласно индексу вкладов, рассчитываемому маркетплейсом "Финуслуги" на основе данных 20 крупнейших банков по объему депозитов физических лиц, в период с 16 по 23 ноября 2026 года средние ставки по вкладам... по коротким срокам остались практически на прежнем уровне, по длинным – продолжили расти", - говорится в сообщении. Отмечается, что наибольший прирост средней ставки за неделю зафиксирован по вкладам сроком на три года (+0,28 п.п.) и по вкладам на два года (+0,24 п.п.). Годовые вклады росли умеренно (+0,05 п.п.). Средние ставки на шесть месяцев и на полтора года остались без изменений, по вкладам на три месяца рост составил 0,01 п.п. В период с 16 по 23 ноября корректировки ставок произвели два банка: один повысил, еще один – менял разнонаправленно. При этом максимальное повышение было произведено по вкладам на два и три года (по +4,6 п.п.) и по годовому вкладу (+0,95 п.п.). Снижение оказалось незначительным: по трехлетнему вкладу (-0,1 п.п.) и по вкладу на полгода (-0,05 п.п.). Сообщается, что максимальная ставка по вкладу среди предложений среди этих банков по состоянию на 16 ноября достигает 19% (вклад на три месяца – предложение доступно только для новых клиентов), минимальная – 7% (вклад на три года).

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