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Верховный суд подтвердил законность выплат экс-руководству "Гугла"

Верховный суд подтвердил законность выплат экс-руководству "Гугла" - 23.11.2026, ПРАЙМ

Верховный суд подтвердил законность выплат экс-руководству "Гугла"

Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех инстанций, которые признали законными выплаты зарплат и материальной помощи троим бывшим... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T14:14+0300

2026-11-23T14:14+0300

2026-11-23T14:14+0300

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех инстанций, которые признали законными выплаты зарплат и материальной помощи троим бывшим руководителям компании после 1 марта 2022 года, когда Google объявил фактически о приостановке деятельности своего российского подразделения ООО "Гугл". Как следует из материалов, имеющихся у РИА Новости, судья ВС РФ Олег Шилохвост, изучив кассационную жалобу конкурсного управляющего "Гугла" Валерия Таляровского, не нашел оснований для пересмотра вопроса о выплатах Судебной коллегией по экономическим спорам. Арбитражный суд Москвы в декабре прошлого года отклонил заявление Таляровского, просившего признать начисления и выплаты незаконными, поскольку они были сделаны уже после того, как "дочка" Google свернула свою деятельность в России, и, по мнению управляющего, причинили вред кредиторам "Гугла", уже имевшего признаки банкротства. Управляющий оспаривал начисление руководителю департамента продаж Юлии Соловьевой, которую конкурсный управляющий считает бывшим фактическим гендиректором компании, около 11,9 миллиона рублей, главбуху компании Юлии Рамазановой - около 4,7 миллиона, и экс-гендиректору Дэвиду Снэддону - более 3,1 миллиона рублей. Из этих сумм фактически троим ответчикам было выплачено более 5,6 миллиона, около 2,4 миллиона и 228 тысяч рублей соответственно. Представители ответчиков в суде настаивали, что их доверители продолжали исполнение должностных обязанностей, в том числе удаленно, и получили деньги законно. И начисление, и выплаты Арбитражный суд Москвы признал законными. С ним потом согласились затем Девятый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Московского округа. Основной деятельностью "Гугла" была продажа рекламы в России. СМИ 4 марта 2022 года сообщили, что Google останавливает все продажи рекламы в России из-за развития ситуации вокруг Украины. Арбитражный суд Москвы в октябре 2023 года признал ООО "Гугл" банкротом и открыл в компании конкурсное производство. Начальную процедуру банкротства – наблюдение – в ООО "Гугл" в ноябре 2022 года ввел Девятый арбитражный апелляционный суд по собственному заявлению компании, поданному в июне того же года.

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