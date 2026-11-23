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Суд привлек Linde к спору о взыскании 8,2 млрд руб с Commerzbank
Суд привлек Linde к спору о взыскании 8,2 млрд руб с Commerzbank - 23.11.2026, ПРАЙМ
Суд привлек Linde к спору о взыскании 8,2 млрд руб с Commerzbank
Арбитражный суд Москвы привлек российский филиал немецкой инжиниринговой компании Linde в качестве третьего лица к делу по иску российского банка "Коммерцбанк... | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T16:16+0300
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МОСКВА, 23 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы привлек российский филиал немецкой инжиниринговой компании Linde в качестве третьего лица к делу по иску российского банка "Коммерцбанк Евразия" о взыскании более 8,2 миллиарда рублей с его материнского немецкого Commerzbank AG, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В таком же статусе суд привлек к спору ООО "Дом на набережной 2", входящее в группу Commerzbank. Слушания отложены на 13 января.
Спор связан с делом, которое ранее рассматривал арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В том процессе суды четырех инстанций, включая Верховный суд России в октябре, по иску компании "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", солидарно взыскали с Commerzbank, его дочернего российского банка и ООО "Дом на набережной 2" более 94,9 миллиона евро (около 8,6 миллиарда рублей по текущему курсу) долга по банковской гарантии от 1 октября 2021 года с процентами.
Commerzbank выдал гарантию Linde в обеспечение ее обязательств подрядчика по контрактам с "Русхимальянсом" на строительство двух газоперерабатывающих заводов в Усть-Луге Ленинградской области. В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ из-за санкций ЕС, в связи с чем заказчик обратился к банку за выплатой по гарантии. Суды иск полностью удовлетворили.
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бизнес, финансы, ленинградская область, москва, санкт-петербург, linde, commerzbank, русхимальянс
Бизнес, Финансы, Ленинградская область, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Linde, Commerzbank, Русхимальянс
МОСКВА, 23 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы привлек российский филиал немецкой инжиниринговой компании Linde в качестве третьего лица к делу по иску российского банка "Коммерцбанк Евразия" о взыскании более 8,2 миллиарда рублей с его материнского немецкого Commerzbank AG, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В таком же статусе суд привлек к спору ООО "Дом на набережной 2", входящее в группу Commerzbank. Слушания отложены на 13 января.
Спор связан с делом, которое ранее рассматривал арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В том процессе суды четырех инстанций, включая Верховный суд России в октябре, по иску компании "Русхимальянс", совместного предприятия "Газпрома" и "Русгаздобычи", солидарно взыскали с Commerzbank, его дочернего российского банка и ООО "Дом на набережной 2" более 94,9 миллиона евро (около 8,6 миллиарда рублей по текущему курсу) долга по банковской гарантии от 1 октября 2021 года с процентами.
Commerzbank выдал гарантию Linde в обеспечение ее обязательств подрядчика по контрактам с "Русхимальянсом" на строительство двух газоперерабатывающих заводов в Усть-Луге Ленинградской области. В 2022 году Linde уведомила заказчика о приостановке работ из-за санкций ЕС, в связи с чем заказчик обратился к банку за выплатой по гарантии. Суды иск полностью удовлетворили.