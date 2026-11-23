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Суд отложил рассмотрение жалобы Euroclear Bank на взыскание $105 миллионов
Суд отложил рассмотрение жалобы Euroclear Bank на взыскание $105 миллионов - 23.11.2026, ПРАЙМ
Суд отложил рассмотрение жалобы Euroclear Bank на взыскание $105 миллионов
Арбитражный суд Московского округа отложил на 11 января рассмотрение кассационной жалобы бельгийского Euroclear Bank на взыскание с него около 105 миллионов... | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T18:23+0300
2026-11-23T18:23+0300
2026-11-23T18:23+0300
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МОСКВА, 23 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа отложил на 11 января рассмотрение кассационной жалобы бельгийского Euroclear Bank на взыскание с него около 105 миллионов долларов в пользу Сбербанка, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В этом иске заявлены требования о взыскании убытков в размере заблокированного ответчиком из-за антироссийских санкций дохода по производным финансовым инструментам, принадлежащим истцу и учитываемым на счетах двух российских депозитариев в Euroclear Bank – АО "Санкт-Петербургский расчетно-депозитарный центр" и АО НКО "Национальный расчетный депозитарий" (НРД).
Речь, в частности, идет о варрантах, выпущенных эмитентами Citi, Natixis, нотах, привязанных к стоимости базовых активов эмитента UBS AG, и нотах, привязанных к акциям эмитента Societe Generale. По словам юриста истца в суде первой инстанции, еще до включения Сбербанка и депозитариев в санкционные списки ответчик заблокировал выплаты доходов по этим инструментам.
Представитель ответчика говорил, что Euroclear руководствовался регулированием Евросоюза, которым были запрещены операции с лицами, находившимися под контролем государства или лиц из санкционного списка. Он также отметил, что свой доход истец должен получить по альтернативному механизму, предусмотренному президентским указом №665.
Арбитражный суд Москвы в сентябре прошлого года взыскал с бельгийского банка в пользу Сбербанка около 105,4 миллиона долларов. Девятый арбитражный апелляционный суд в феврале частично изменил это решение, так как истец отказался от иска в незначительной его части – на сумму около 530 тысяч долларов. Для оставшейся части решение было подтверждено.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Bаnking, связанные с заморозкой активов.
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банки, финансы, москва, нрд, euroclear bank, сбербанк
Банки, Финансы, МОСКВА, НРД, Euroclear Bank, Сбербанк
МОСКВА, 23 ноя – ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа отложил на 11 января рассмотрение кассационной жалобы бельгийского Euroclear Bank на взыскание с него около 105 миллионов долларов в пользу Сбербанка, следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В этом иске заявлены требования о взыскании убытков в размере заблокированного ответчиком из-за антироссийских санкций дохода по производным финансовым инструментам, принадлежащим истцу и учитываемым на счетах двух российских депозитариев в Euroclear Bank – АО "Санкт-Петербургский расчетно-депозитарный центр" и АО НКО "Национальный расчетный депозитарий" (НРД).
Речь, в частности, идет о варрантах, выпущенных эмитентами Citi, Natixis, нотах, привязанных к стоимости базовых активов эмитента UBS AG, и нотах, привязанных к акциям эмитента Societe Generale. По словам юриста истца в суде первой инстанции, еще до включения Сбербанка и депозитариев в санкционные списки ответчик заблокировал выплаты доходов по этим инструментам.
Представитель ответчика говорил, что Euroclear руководствовался регулированием Евросоюза, которым были запрещены операции с лицами, находившимися под контролем государства или лиц из санкционного списка. Он также отметил, что свой доход истец должен получить по альтернативному механизму, предусмотренному президентским указом №665.
Арбитражный суд Москвы в сентябре прошлого года взыскал с бельгийского банка в пользу Сбербанка около 105,4 миллиона долларов. Девятый арбитражный апелляционный суд в феврале частично изменил это решение, так как истец отказался от иска в незначительной его части – на сумму около 530 тысяч долларов. Для оставшейся части решение было подтверждено.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Bаnking, связанные с заморозкой активов.