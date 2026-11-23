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Суд изъял у Коломойского бизнес-центр возле здания Верховного суда

Суд изъял у Коломойского бизнес-центр возле здания Верховного суда - 23.11.2026, ПРАЙМ

Суд изъял у Коломойского бизнес-центр возле здания Верховного суда

Пресненский суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ изъял у украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в России в реестр террористов и экстремистов) в доход... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T18:49+0300

2026-11-23T18:49+0300

2026-11-23T18:49+0300

бизнес

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игорь коломойский

верховный суд

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Пресненский суд Москвы по иску Генпрокуратуры РФ изъял у украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в России в реестр террористов и экстремистов) в доход государства бизнес-центр, расположенный в центре Москвы возле здания Верховного суда РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Кроме Коломойского ответчиком по иску проходила связанная с ним компания ООО "Сити Холдинг", в собственности которой находится бизнес-центр в 300 метрах от здания Верховного суда России. Именно это здание изъял суд. "Исковые требования Генеральной прокуратуры в защиту прав неопределенного круга лиц к Коломойскому Игорю Валерьевичу, ООО "Сити Холдинг"- удовлетворить, обратить в доход государства нежилое здание, расположенное по адресу: город Москва, улица Поварская дом 10 строение 1 как имущественный комплекс... Обратить решение суда к немедленному исполнению", - огласила решение судья. Как было установлено в ходе разбирательств, ООО "Сити Холдинг" было создано в результате реорганизации ЗАО "Элит-Холдинг", которому в сентябре 2014 года перешел в собственность бизнес-центр "Поварская Плаза". Ежемесячный доход от сдачи в аренду площадей в бизнес-центре составлял 7 миллионов рублей, о чем стало известно из озвученных на заседании данных. В марте 2024 года суд в Адыгее взыскал многомиллиардное имущество Коломойского и его партнеров в доход Российской Федерации. В июне 2026 года суд в Татарстане заочно приговорил Коломойского к 12 годам лишения свободы за хищение нефти из России на сумму 10 миллиардов рублей. Коломойский с сентября 2023 года находится в СИЗО на территории Украины. Офис генерального прокурора Украины в мае 2024 года предъявил Коломойскому обвинение в организации в 2003 году заказного убийства директора одной из юридических компаний за невыполнение требований по аннулированию и признанию недействительными решения общего собрания акционеров открытого акционерного общества.

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