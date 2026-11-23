https://1prime.ru/20261123/sudno-875471273.html
Судно, атакованное БПЛА в Финском заливе, прибыло в порт Петербурга
Судно, атакованное БПЛА в Финском заливе, прибыло в порт Петербурга - 23.11.2026, ПРАЙМ
Судно, атакованное БПЛА в Финском заливе, прибыло в порт Петербурга
Судно, атакованное БПЛА в международных водах Финского залива 21 ноября, находится на плаву и прибыло с грузом в "Большой порт Санкт-Петербург", сообщил... | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T20:45+0300
2026-11-23T20:45+0300
2026-11-23T20:54+0300
финский залив
ленинградская область
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875471273.jpg?1795456486
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Судно, атакованное БПЛА в международных водах Финского залива 21 ноября, находится на плаву и прибыло с грузом в "Большой порт Санкт-Петербург", сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. "Пострадавшее судно с грузом находится на плаву и также прибыло в "Большой порт Санкт-Петербург"", - написал Дрозденко в канале на платформе "Макс".
финский залив
ленинградская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финский залив, ленинградская область
Финский залив, Ленинградская область