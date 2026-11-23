https://1prime.ru/20261123/suhogruz-875466294.html

Севший на мель сухогруз развернуло после очередного шторма

Севший на мель сухогруз развернуло после очередного шторма - 23.11.2026, ПРАЙМ

Севший на мель сухогруз развернуло после очередного шторма

Иностранный сухогруз, севший на мель у берегов поселка Янтарный в Калининградской области, после очередного шторма развернуло, и судно еще глубже увязло в... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T17:47+0300

2026-11-23T17:47+0300

2026-11-23T17:47+0300

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балтийское море

калининград

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КАЛИНИНГРАД, 23 ноя — ПРАЙМ. Иностранный сухогруз, севший на мель у берегов поселка Янтарный в Калининградской области, после очередного шторма развернуло, и судно еще глубже увязло в песчаной отмели, сообщил РИА Новости гендиректор компании "Балт-Шток" Владимир Федорук. Сухогруз Sunny Faith 9 октября во время сильного ветра и шторма сел на мель в районе пляжа поселка Янтарный в акватории Балтийского моря. Источник в экстренных службах региона сообщал агентству, что судно шло в порт Калининград без груза под флагом Багамских островов. Сигнал бедствия сухогруз не подавал, экипажу не потребовалась эвакуация, моряки решили остаться на борту. По данным Гидрометцентра Калининградской области, в субботу на побережье Балтийского моря порывы ветра достигали 22 метров в секунду. В понедельник в соцсетях и появились фотографии очевидцев, на которых видно, что сухогруз, изначально стоявший параллельно берегу, развернуло практически перпендикулярно пляжу. "Немножко усугубилась ситуация, потому что он больше на мель сел. Там, куда его развернуло и он тормознулся, - банка (песчаная отмель — ред.) такая", - сказал Федорук. По его словам, во время шторма судно удерживал якорь - он не даст сухогрузу прибиться ближе к берегу, однако под напором стихии корпус развернуло. Федорук уточнил, что для снятия судна с мели в любом случае потребуются дноуглубительные работы. Собеседник агентства добавил, что судовладельцу направлены предложения по проведению спасательной операции под ключ, но ответа от него пока не поступало. Разработкой самого проекта снятия сухогруза с мели должна заниматься специализированная лицензированная организация. Ранее доцент Института естественных наук БФУ имени Канта Николай Белов в беседе с РИА Новости выразил мнение, что снять сухогруз Sunny Faith лучше до наступления холодов, поскольку лед и сильные волны осложнят спасательную операцию, и ее стоимость возрастет в разы. По заказу судовладельца калининградская компания "Балт-Шток" специализирующаяся на морских перевозках и буксировке судов, обследовала корпус севшего на мель сухогруза, замерила глубины и зафиксировала судно якорем. На данный момент этот контракт выполнен, но компания находится на связи с судовладельцем и наблюдает за положением сухогруза.

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бизнес, россия, балтийское море, калининград, багамские острова