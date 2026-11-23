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Севший на мель сухогруз развернуло после очередного шторма
Севший на мель сухогруз развернуло после очередного шторма - 23.11.2026, ПРАЙМ
Севший на мель сухогруз развернуло после очередного шторма
Иностранный сухогруз, севший на мель у берегов поселка Янтарный в Калининградской области, после очередного шторма развернуло, и судно еще глубже увязло в... | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T17:47+0300
2026-11-23T17:47+0300
2026-11-23T17:47+0300
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калининград
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КАЛИНИНГРАД, 23 ноя — ПРАЙМ. Иностранный сухогруз, севший на мель у берегов поселка Янтарный в Калининградской области, после очередного шторма развернуло, и судно еще глубже увязло в песчаной отмели, сообщил РИА Новости гендиректор компании "Балт-Шток" Владимир Федорук.
Сухогруз Sunny Faith 9 октября во время сильного ветра и шторма сел на мель в районе пляжа поселка Янтарный в акватории Балтийского моря. Источник в экстренных службах региона сообщал агентству, что судно шло в порт Калининград без груза под флагом Багамских островов. Сигнал бедствия сухогруз не подавал, экипажу не потребовалась эвакуация, моряки решили остаться на борту.
По данным Гидрометцентра Калининградской области, в субботу на побережье Балтийского моря порывы ветра достигали 22 метров в секунду. В понедельник в соцсетях и появились фотографии очевидцев, на которых видно, что сухогруз, изначально стоявший параллельно берегу, развернуло практически перпендикулярно пляжу.
"Немножко усугубилась ситуация, потому что он больше на мель сел. Там, куда его развернуло и он тормознулся, - банка (песчаная отмель — ред.) такая", - сказал Федорук.
По его словам, во время шторма судно удерживал якорь - он не даст сухогрузу прибиться ближе к берегу, однако под напором стихии корпус развернуло. Федорук уточнил, что для снятия судна с мели в любом случае потребуются дноуглубительные работы.
Собеседник агентства добавил, что судовладельцу направлены предложения по проведению спасательной операции под ключ, но ответа от него пока не поступало. Разработкой самого проекта снятия сухогруза с мели должна заниматься специализированная лицензированная организация.
Ранее доцент Института естественных наук БФУ имени Канта Николай Белов в беседе с РИА Новости выразил мнение, что снять сухогруз Sunny Faith лучше до наступления холодов, поскольку лед и сильные волны осложнят спасательную операцию, и ее стоимость возрастет в разы.
По заказу судовладельца калининградская компания "Балт-Шток" специализирующаяся на морских перевозках и буксировке судов, обследовала корпус севшего на мель сухогруза, замерила глубины и зафиксировала судно якорем. На данный момент этот контракт выполнен, но компания находится на связи с судовладельцем и наблюдает за положением сухогруза.
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бизнес, россия, балтийское море, калининград, багамские острова
Бизнес, РОССИЯ, Балтийское море, КАЛИНИНГРАД, Багамские острова
КАЛИНИНГРАД, 23 ноя — ПРАЙМ. Иностранный сухогруз, севший на мель у берегов поселка Янтарный в Калининградской области, после очередного шторма развернуло, и судно еще глубже увязло в песчаной отмели, сообщил РИА Новости гендиректор компании "Балт-Шток" Владимир Федорук.
Сухогруз Sunny Faith 9 октября во время сильного ветра и шторма сел на мель в районе пляжа поселка Янтарный в акватории Балтийского моря. Источник в экстренных службах региона сообщал агентству, что судно шло в порт Калининград без груза под флагом Багамских островов. Сигнал бедствия сухогруз не подавал, экипажу не потребовалась эвакуация, моряки решили остаться на борту.
По данным Гидрометцентра Калининградской области, в субботу на побережье Балтийского моря порывы ветра достигали 22 метров в секунду. В понедельник в соцсетях и появились фотографии очевидцев, на которых видно, что сухогруз, изначально стоявший параллельно берегу, развернуло практически перпендикулярно пляжу.
"Немножко усугубилась ситуация, потому что он больше на мель сел. Там, куда его развернуло и он тормознулся, - банка (песчаная отмель — ред.) такая", - сказал Федорук.
По его словам, во время шторма судно удерживал якорь - он не даст сухогрузу прибиться ближе к берегу, однако под напором стихии корпус развернуло. Федорук уточнил, что для снятия судна с мели в любом случае потребуются дноуглубительные работы.
Собеседник агентства добавил, что судовладельцу направлены предложения по проведению спасательной операции под ключ, но ответа от него пока не поступало. Разработкой самого проекта снятия сухогруза с мели должна заниматься специализированная лицензированная организация.
Ранее доцент Института естественных наук БФУ имени Канта Николай Белов в беседе с РИА Новости выразил мнение, что снять сухогруз Sunny Faith лучше до наступления холодов, поскольку лед и сильные волны осложнят спасательную операцию, и ее стоимость возрастет в разы.
По заказу судовладельца калининградская компания "Балт-Шток" специализирующаяся на морских перевозках и буксировке судов, обследовала корпус севшего на мель сухогруза, замерила глубины и зафиксировала судно якорем. На данный момент этот контракт выполнен, но компания находится на связи с судовладельцем и наблюдает за положением сухогруза.