https://1prime.ru/20261123/tallin-875465358.html

Таллин пытается препятствовать передвижению российских судов в Балтийском море

Таллин пытается препятствовать передвижению российских судов в Балтийском море - 23.11.2026, ПРАЙМ

Таллин пытается препятствовать передвижению российских судов в Балтийском море

Таллин пытается чинить препятствия для передвижения российских грузовых судов в Балтийском море, сообщили в МИД РФ. | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T17:20+0300

2026-11-23T17:20+0300

2026-11-23T17:20+0300

бизнес

россия

балтийское море

эстония

мид рф

мид

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875465358.jpg?1795443602

МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Таллин пытается чинить препятствия для передвижения российских грузовых судов в Балтийском море, сообщили в МИД РФ. В понедельник временный поверенный в делах Эстонии в России Марек Юхтеги был вызван в МИД РФ, ему заявлен решительный протест в связи с голословным обвинением России в неудавшемся поджоге предприятия ВПК под Таллином и решением эстонского правительства в этой связи закрыть пункты пропуска на российско-эстонской границе. "Враждебные акции Эстонии на этом не заканчиваются – Таллин пытается чинить препятствия для передвижения российских грузовых судов в Балтийском море, предпринимая попытки их досмотра, захвата и ареста с целью введения против нашей страны морской блокады", - говорится в комментарии МИД РФ.

балтийское море

эстония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, балтийское море, эстония, мид рф, мид