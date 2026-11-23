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Таллин пытается препятствовать передвижению российских судов в Балтийском море
Таллин пытается препятствовать передвижению российских судов в Балтийском море - 23.11.2026, ПРАЙМ
Таллин пытается препятствовать передвижению российских судов в Балтийском море
Таллин пытается чинить препятствия для передвижения российских грузовых судов в Балтийском море, сообщили в МИД РФ. | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T17:20+0300
2026-11-23T17:20+0300
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Таллин пытается чинить препятствия для передвижения российских грузовых судов в Балтийском море, сообщили в МИД РФ.
В понедельник временный поверенный в делах Эстонии в России Марек Юхтеги был вызван в МИД РФ, ему заявлен решительный протест в связи с голословным обвинением России в неудавшемся поджоге предприятия ВПК под Таллином и решением эстонского правительства в этой связи закрыть пункты пропуска на российско-эстонской границе.
"Враждебные акции Эстонии на этом не заканчиваются – Таллин пытается чинить препятствия для передвижения российских грузовых судов в Балтийском море, предпринимая попытки их досмотра, захвата и ареста с целью введения против нашей страны морской блокады", - говорится в комментарии МИД РФ.
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Бизнес, РОССИЯ, Балтийское море, ЭСТОНИЯ, МИД РФ, МИД
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Таллин пытается чинить препятствия для передвижения российских грузовых судов в Балтийском море, сообщили в МИД РФ.
В понедельник временный поверенный в делах Эстонии в России Марек Юхтеги был вызван в МИД РФ, ему заявлен решительный протест в связи с голословным обвинением России в неудавшемся поджоге предприятия ВПК под Таллином и решением эстонского правительства в этой связи закрыть пункты пропуска на российско-эстонской границе.
"Враждебные акции Эстонии на этом не заканчиваются – Таллин пытается чинить препятствия для передвижения российских грузовых судов в Балтийском море, предпринимая попытки их досмотра, захвата и ареста с целью введения против нашей страны морской блокады", - говорится в комментарии МИД РФ.