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В Ташкенте пройдет седьмая выставка "Иннопром. Центральная Азия"
В Ташкенте пройдет седьмая выставка "Иннопром. Центральная Азия" - 23.11.2026, ПРАЙМ
В Ташкенте пройдет седьмая выставка "Иннопром. Центральная Азия"
Седьмая выставка "Иннопром. Центральная Азия" пройдет в Ташкенте 19-21 апреля 2027 года, сообщает оргкомитет выставки. | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T14:26+0300
2026-11-23T14:26+0300
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ТАШКЕНТ, 23 ноя – ПРАЙМ. Седьмая выставка "Иннопром. Центральная Азия" пройдет в Ташкенте 19-21 апреля 2027 года, сообщает оргкомитет выставки.
"В 2027 году международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия" пройдет уже в седьмой раз", - говорится в материалах оргкомитета для СМИ.
Как следует из материалов, выставка состоится 19-21 апреля 2027 года. Организаторами мероприятия выступают министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и министерство промышленности и торговли России.
В 2021 году в Ташкенте, впервые за пределами России, состоялась выставка "Иннопром". С 2022 года форум проводится уже в формате "Иннопром. Центральная Азия". В этом году в выставочной экспозиции приняли участие более 400 компаний из России, Узбекистана, других стран СНГ. Общая площадь выставки составила 18 тысяч квадратных метров.
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мировая экономика, ташкент, узбекистан, иннопром, снг
Мировая экономика, Ташкент, УЗБЕКИСТАН, Иннопром, СНГ
ТАШКЕНТ, 23 ноя – ПРАЙМ. Седьмая выставка "Иннопром. Центральная Азия" пройдет в Ташкенте 19-21 апреля 2027 года, сообщает оргкомитет выставки.
"В 2027 году международная промышленная выставка "Иннопром. Центральная Азия" пройдет уже в седьмой раз", - говорится в материалах оргкомитета для СМИ.
Как следует из материалов, выставка состоится 19-21 апреля 2027 года. Организаторами мероприятия выступают министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и министерство промышленности и торговли России.
В 2021 году в Ташкенте, впервые за пределами России, состоялась выставка "Иннопром". С 2022 года форум проводится уже в формате "Иннопром. Центральная Азия". В этом году в выставочной экспозиции приняли участие более 400 компаний из России, Узбекистана, других стран СНГ. Общая площадь выставки составила 18 тысяч квадратных метров.