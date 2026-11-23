https://1prime.ru/20261123/titov-875457834.html

Титов награжден премией "Золотой Дионис" за вклад в развитие виноделия

Титов награжден премией "Золотой Дионис" за вклад в развитие виноделия - 23.11.2026, ПРАЙМ

Титов награжден премией "Золотой Дионис" за вклад в развитие виноделия

Основной владелец ГК "Абрау-Дюрсо" Борис Титов награжден премией "Золотой Дионис" за вклад в развитие российского виноделия в рамках VI Винной Ассамблеи... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T14:20+0300

2026-11-23T14:20+0300

2026-11-23T14:20+0300

бизнес

азербайджан

борис титов

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875457834.jpg?1795432852

МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Основной владелец ГК "Абрау-Дюрсо" Борис Титов награжден премией "Золотой Дионис" за вклад в развитие российского виноделия в рамках VI Винной Ассамблеи Top100Wines, передает корреспондент РИА Новости. Очередная, шестая по счету церемония награждения прошла в рамках VI Винной Ассамблеи Top100Wines. В числе прочих номинантов впервые оказалось не винодельческое предприятие в целом, а человек. Награду за вклад в развитие российского виноделия присудили Титову. "Само "Абрау-Дюрсо" удостоилось "Золотого Диониса" еще в 2024 году. Критерий у нее простой и впечатляющий в своей простоте: не менее 12 вин хозяйства должны попадать в первую сотню рейтинга за все годы участия",- напомнил Титов. "У нас с этим проблем нет. Спасибо организаторам за личное признание моего вклада, очередное спасибо коллективу "Абрау-Дюрсо" за самоотверженный и вдохновенный труд, спасибо россиянам за приверженность нашей марке. Постараемся никого не разочаровать",- добавил он. В самом рейтинге Top100Wines 2026 Brut d'Or Blancde Blancs от "Абрау-Дюрсо" было признано лучшим игристым вином, произведенным по классической технологии. В шестом сезоне рейтинга за место в сотне лучших боролись 890 вин от 132 производителей и брендов со всей России. Также в рамках Top100Wines ежегодно подводятся итоги проекта "Большой Кавказ". В этот раз лучшим крепленым вином и лучшим вином Азербайджана стал портвейн Agdam Reserve Белый. Он выпускается на винодельне "Шеки Шараб", входящей в группу компаний "Абрау-Дюрсо".

азербайджан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, азербайджан, борис титов