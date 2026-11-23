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Титов награжден премией "Золотой Дионис" за вклад в развитие виноделия
Титов награжден премией "Золотой Дионис" за вклад в развитие виноделия - 23.11.2026, ПРАЙМ
Титов награжден премией "Золотой Дионис" за вклад в развитие виноделия
Основной владелец ГК "Абрау-Дюрсо" Борис Титов награжден премией "Золотой Дионис" за вклад в развитие российского виноделия в рамках VI Винной Ассамблеи... | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T14:20+0300
2026-11-23T14:20+0300
2026-11-23T14:20+0300
бизнес
азербайджан
борис титов
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Основной владелец ГК "Абрау-Дюрсо" Борис Титов награжден премией "Золотой Дионис" за вклад в развитие российского виноделия в рамках VI Винной Ассамблеи Top100Wines, передает корреспондент РИА Новости.
Очередная, шестая по счету церемония награждения прошла в рамках VI Винной Ассамблеи Top100Wines. В числе прочих номинантов впервые оказалось не винодельческое предприятие в целом, а человек. Награду за вклад в развитие российского виноделия присудили Титову.
"Само "Абрау-Дюрсо" удостоилось "Золотого Диониса" еще в 2024 году. Критерий у нее простой и впечатляющий в своей простоте: не менее 12 вин хозяйства должны попадать в первую сотню рейтинга за все годы участия",- напомнил Титов.
"У нас с этим проблем нет. Спасибо организаторам за личное признание моего вклада, очередное спасибо коллективу "Абрау-Дюрсо" за самоотверженный и вдохновенный труд, спасибо россиянам за приверженность нашей марке. Постараемся никого не разочаровать",- добавил он.
В самом рейтинге Top100Wines 2026 Brut d'Or Blancde Blancs от "Абрау-Дюрсо" было признано лучшим игристым вином, произведенным по классической технологии. В шестом сезоне рейтинга за место в сотне лучших боролись 890 вин от 132 производителей и брендов со всей России.
Также в рамках Top100Wines ежегодно подводятся итоги проекта "Большой Кавказ". В этот раз лучшим крепленым вином и лучшим вином Азербайджана стал портвейн Agdam Reserve Белый. Он выпускается на винодельне "Шеки Шараб", входящей в группу компаний "Абрау-Дюрсо".
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бизнес, азербайджан, борис титов
Бизнес, АЗЕРБАЙДЖАН, Борис Титов
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Основной владелец ГК "Абрау-Дюрсо" Борис Титов награжден премией "Золотой Дионис" за вклад в развитие российского виноделия в рамках VI Винной Ассамблеи Top100Wines, передает корреспондент РИА Новости.
Очередная, шестая по счету церемония награждения прошла в рамках VI Винной Ассамблеи Top100Wines. В числе прочих номинантов впервые оказалось не винодельческое предприятие в целом, а человек. Награду за вклад в развитие российского виноделия присудили Титову.
"Само "Абрау-Дюрсо" удостоилось "Золотого Диониса" еще в 2024 году. Критерий у нее простой и впечатляющий в своей простоте: не менее 12 вин хозяйства должны попадать в первую сотню рейтинга за все годы участия",- напомнил Титов.
"У нас с этим проблем нет. Спасибо организаторам за личное признание моего вклада, очередное спасибо коллективу "Абрау-Дюрсо" за самоотверженный и вдохновенный труд, спасибо россиянам за приверженность нашей марке. Постараемся никого не разочаровать",- добавил он.
В самом рейтинге Top100Wines 2026 Brut d'Or Blancde Blancs от "Абрау-Дюрсо" было признано лучшим игристым вином, произведенным по классической технологии. В шестом сезоне рейтинга за место в сотне лучших боролись 890 вин от 132 производителей и брендов со всей России.
Также в рамках Top100Wines ежегодно подводятся итоги проекта "Большой Кавказ". В этот раз лучшим крепленым вином и лучшим вином Азербайджана стал портвейн Agdam Reserve Белый. Он выпускается на винодельне "Шеки Шараб", входящей в группу компаний "Абрау-Дюрсо".