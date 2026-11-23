https://1prime.ru/20261123/tramp-875465928.html
Трамп прокомментировал возвращение Хуанга на пост главы Nvidia
Трамп прокомментировал возвращение Хуанга на пост главы Nvidia - 23.11.2026, ПРАЙМ
Трамп прокомментировал возвращение Хуанга на пост главы Nvidia
Президент США Дональд Трамп назвал верным решение восстановить Дженсена Хуанга в роли главы американского технологического гиганта Nvidia, заявив, что у властей | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T17:43+0300
2026-11-23T17:43+0300
2026-11-23T17:43+0300
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ВАШИНГТОН, 23 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп назвал верным решение восстановить Дженсена Хуанга в роли главы американского технологического гиганта Nvidia, заявив, что у властей нет доказательств его противоправных действий. Совет директоров Nvidia в понедельник выпустил заявление, в котором сообщил, что единогласно проголосовал за немедленное восстановление Хуанга в должностях президента, генерального директора (CEO) и члена совета директоров после консультаций с представителями властей США. "Совет директоров Nvidia принял правильное решение вернуть Хуанга на должность генерального директора... У правительства Соединенных Штатов нет оснований полагать, что возвращение Дженсена в Nvidia представляет какую-либо угрозу национальной безопасности", - написал Трамп в Truth Social. "Генеральный прокурор Соединенных Штатов подтвердил, что правительство США не располагает доказательствами того, что он совершал какие-либо противоправные действия", - добавил он.Президент США назвал Дженсена Хуанга великим патриотом и национальным достоянием, поддержав решение совета директоров компании о его восстановлении в должности. "Стране необходимо руководство Дженсена в NVIDIA, чтобы обеспечить успех и процветание не только компании, но и американской экономики", - написал Трамп.Nvidia 12 ноября объявила об отставке Хуанга с должностей президента и гендиректора на фоне скандала вокруг его близких отношений с Элис Хуанг, которая до 2025 года занимала ключевые должности в компании Megaspeed, находящейся под расследованием минюста и минторга США из-за возможных нарушений экспортных ограничений.Также утверждалось, что Элис Хуанг якобы могла служить источником информации для Китая. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia.
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Технологии, Дональд Трамп, Nvidia, США, КИТАЙ
Трамп прокомментировал возвращение Хуанга на пост главы Nvidia
Трамп: возвращение Хуанга - правильное решение для компании и экономики США
ВАШИНГТОН, 23 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп назвал верным решение восстановить Дженсена Хуанга в роли главы американского технологического гиганта Nvidia, заявив, что у властей нет доказательств его противоправных действий.
Совет директоров Nvidia в понедельник выпустил заявление, в котором сообщил, что единогласно проголосовал за немедленное восстановление Хуанга в должностях президента, генерального директора (CEO) и члена совета директоров после консультаций с представителями властей США.
Дженсена Хуанга восстановили в должности генерального директора Nvidia
"Совет директоров Nvidia принял правильное решение вернуть Хуанга на должность генерального директора... У правительства Соединенных Штатов нет оснований полагать, что возвращение Дженсена в Nvidia представляет какую-либо угрозу национальной безопасности", - написал Трамп в Truth Social.
"Генеральный прокурор Соединенных Штатов подтвердил, что правительство США не располагает доказательствами того, что он совершал какие-либо противоправные действия", - добавил он.
Президент США назвал Дженсена Хуанга великим патриотом и национальным достоянием, поддержав решение совета директоров компании о его восстановлении в должности.
"Стране необходимо руководство Дженсена в NVIDIA, чтобы обеспечить успех и процветание не только компании, но и американской экономики", - написал Трамп.
Nvidia 12 ноября объявила об отставке Хуанга с должностей президента и гендиректора на фоне скандала вокруг его близких отношений с Элис Хуанг, которая до 2025 года занимала ключевые должности в компании Megaspeed, находящейся под расследованием минюста и минторга США из-за возможных нарушений экспортных ограничений.
Также утверждалось, что Элис Хуанг якобы могла служить источником информации для Китая. МИД КНР назвал беспочвенными утверждения о "китайском шпионаже" в контексте дела Nvidia.