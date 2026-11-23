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Трамп поздравил Nvidia с решением вернуть Хуанга на пост главы компании
Трамп поздравил Nvidia с решением вернуть Хуанга на пост главы компании - 23.11.2026, ПРАЙМ
Трамп поздравил Nvidia с решением вернуть Хуанга на пост главы компании
Президент США Дональд Трамп поздравил американский технологический гигант Nvidia с решением вернуть Дженсена Хуанга на пост главы компании, назвав этот шаг... | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T18:20+0300
2026-11-23T18:20+0300
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ВАШИНГТОН, 23 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поздравил американский технологический гигант Nvidia с решением вернуть Дженсена Хуанга на пост главы компании, назвав этот шаг отличным решением.
"Поздравляю Nvidia с принятием, как я считаю, абсолютно отличного решения!" — написал американский лидер в своей социальной сети Truth Social.
Ранее в понедельник совет директоров Nvidia единогласно проголосовал за немедленное возвращение Хуанга к руководству компанией после консультаций с высокопоставленными представителями правительства США. В сообщении компании отмечается, что на основании полученных от американских властей данных совет уверен, что восстановление бизнесмена в должности не представляет угрозы национальной безопасности.
Отставка Хуанга продлилась 11 дней после того, как 12 ноября он покинул компанию на фоне скандала вокруг его связей с бывшей руководительницей фирмы Megaspeed Элис Хуанг. Американские минюст и минторг расследуют деятельность этой компании на предмет нарушения экспортных ограничений, а саму Элис Хуанг подозревали в передаче информации Китаю. В МИД КНР подобные утверждения назвали беспочвенными.
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бизнес, сша, китай, кнр, дональд трамп, nvidia, мид кнр, мид китая
Бизнес, США, КИТАЙ, КНР, Дональд Трамп, Nvidia, МИД КНР, МИД Китая
ВАШИНГТОН, 23 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поздравил американский технологический гигант Nvidia с решением вернуть Дженсена Хуанга на пост главы компании, назвав этот шаг отличным решением.
"Поздравляю Nvidia с принятием, как я считаю, абсолютно отличного решения!" — написал американский лидер в своей социальной сети Truth Social.
Ранее в понедельник совет директоров Nvidia единогласно проголосовал за немедленное возвращение Хуанга к руководству компанией после консультаций с высокопоставленными представителями правительства США. В сообщении компании отмечается, что на основании полученных от американских властей данных совет уверен, что восстановление бизнесмена в должности не представляет угрозы национальной безопасности.
Отставка Хуанга продлилась 11 дней после того, как 12 ноября он покинул компанию на фоне скандала вокруг его связей с бывшей руководительницей фирмы Megaspeed Элис Хуанг. Американские минюст и минторг расследуют деятельность этой компании на предмет нарушения экспортных ограничений, а саму Элис Хуанг подозревали в передаче информации Китаю. В МИД КНР подобные утверждения назвали беспочвенными.