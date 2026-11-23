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Трамп допустил продажу Китаю чипов Nvidia Blackwell после их устареения

Трамп допустил продажу Китаю чипов Nvidia Blackwell после их устареения - 23.11.2026, ПРАЙМ

Трамп допустил продажу Китаю чипов Nvidia Blackwell после их устареения

Президент США Дональд Трамп допустил продажу Китаю чипов Blackwell производства Nvidia после того, как они устареют. | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T18:41+0300

2026-11-23T18:41+0300

2026-11-23T18:41+0300

мировая экономика

китай

сша

дональд трамп

nvidia

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ВАШИНГТОН, 23 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп допустил продажу Китаю чипов Blackwell производства Nvidia после того, как они устареют. "Со временем Blackwell устареет. И когда это произойдет, вы сможете выйти с ним на рынок, я не буду иметь ничего против. К тому времени у Китая будет собственная версия такого чипа, как сейчас у него есть собственная версия H200", - сказал Трамп.

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мировая экономика, китай, сша, дональд трамп, nvidia