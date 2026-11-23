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Трамп заявил, что передовые чипы Nvidia невозможно скопировать
Трамп заявил, что передовые чипы Nvidia невозможно скопировать - 23.11.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что передовые чипы Nvidia невозможно скопировать
Президент США Дональд Трамп заявил, что передовые чипы компании Nvidia и будущие разработки ее главы Дженсена Хуанга невозможно скопировать из-за их уникальной... | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T18:44+0300
2026-11-23T18:44+0300
2026-11-23T18:44+0300
технологии
мировая экономика
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nvidia
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ВАШИНГТОН, 23 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что передовые чипы компании Nvidia и будущие разработки ее главы Дженсена Хуанга невозможно скопировать из-за их уникальной сложности и отсутствия у конкурентов необходимых технологий и интеллектуального потенциала.
"У него (Хуанга – ред.) в голове есть другие чипы, о которых никто не знает, включая меня, и которые никто не понимает. И знаете, что удивительно: если взять Blackwell, если взять некоторые из этих сверхпередовых чипов — их невозможно скопировать... Они не могут этого сделать, потому что никто в этом не разбирается. Разработки такого человека, как Дженсен, скопировать невозможно — они некопируемые", — сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC.
По словам Трампа, в ответ на вопрос о том, почему эти чипы не подвергаются пиратскому копированию, Хуанг пояснил ему, что сделать это попросту некому — ни у кого в мире больше нет для этого ни нужных "мозгов", ни технологий.
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технологии, мировая экономика, сша, дональд трамп, nvidia, cnbc
Технологии, Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Nvidia, CNBC
ВАШИНГТОН, 23 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что передовые чипы компании Nvidia и будущие разработки ее главы Дженсена Хуанга невозможно скопировать из-за их уникальной сложности и отсутствия у конкурентов необходимых технологий и интеллектуального потенциала.
"У него (Хуанга – ред.) в голове есть другие чипы, о которых никто не знает, включая меня, и которые никто не понимает. И знаете, что удивительно: если взять Blackwell, если взять некоторые из этих сверхпередовых чипов — их невозможно скопировать... Они не могут этого сделать, потому что никто в этом не разбирается. Разработки такого человека, как Дженсен, скопировать невозможно — они некопируемые", — сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC.
По словам Трампа, в ответ на вопрос о том, почему эти чипы не подвергаются пиратскому копированию, Хуанг пояснил ему, что сделать это попросту некому — ни у кого в мире больше нет для этого ни нужных "мозгов", ни технологий.