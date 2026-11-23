https://1prime.ru/20261123/tramp-875468665.html

Трамп оценил потери фондового рынка США после выборов в конгресс

Трамп оценил потери фондового рынка США после выборов в конгресс - 23.11.2026, ПРАЙМ

Трамп оценил потери фондового рынка США после выборов в конгресс

Президент США Дональд Трамп заявил, что фондовый рынок страны потерял по меньшей мере 5 триллионов долларов после прошедших промежуточных выборов в конгресс,... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T18:50+0300

2026-11-23T18:50+0300

2026-11-23T18:50+0300

мировая экономика

сша

дональд трамп

nvidia

cnbc

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875468665.jpg?1795449051

ВАШИНГТОН, 23 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что фондовый рынок страны потерял по меньшей мере 5 триллионов долларов после прошедших промежуточных выборов в конгресс, однако в понедельник начал восстанавливаться на фоне возвращения Дженсена Хуанга на пост главы компании Nvidia. "Я думаю, фондовый рынок сильно пострадал со дня выборов - мы упали на пять триллионов долларов, может быть, даже больше. Сегодня он заметно отыграл падение, но до этой истории (с возвращением Хуанга - ред.) рынок со дня выборов потерял пять триллионов долларов. Это очень много. С момента прихода к власти я заработал для него 25 триллионов долларов - это рекорд, - но за полторы недели после выборов он упал на пять триллионов", - сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша, дональд трамп, nvidia, cnbc