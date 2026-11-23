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Трамп оценил потери фондового рынка США после выборов в конгресс
Трамп оценил потери фондового рынка США после выборов в конгресс - 23.11.2026, ПРАЙМ
Трамп оценил потери фондового рынка США после выборов в конгресс
Президент США Дональд Трамп заявил, что фондовый рынок страны потерял по меньшей мере 5 триллионов долларов после прошедших промежуточных выборов в конгресс,... | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T18:50+0300
2026-11-23T18:50+0300
2026-11-23T18:50+0300
мировая экономика
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 23 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что фондовый рынок страны потерял по меньшей мере 5 триллионов долларов после прошедших промежуточных выборов в конгресс, однако в понедельник начал восстанавливаться на фоне возвращения Дженсена Хуанга на пост главы компании Nvidia.
"Я думаю, фондовый рынок сильно пострадал со дня выборов - мы упали на пять триллионов долларов, может быть, даже больше. Сегодня он заметно отыграл падение, но до этой истории (с возвращением Хуанга - ред.) рынок со дня выборов потерял пять триллионов долларов. Это очень много. С момента прихода к власти я заработал для него 25 триллионов долларов - это рекорд, - но за полторы недели после выборов он упал на пять триллионов", - сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC.
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мировая экономика, сша, дональд трамп, nvidia, cnbc
Мировая экономика, США, Дональд Трамп, Nvidia, CNBC
ВАШИНГТОН, 23 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что фондовый рынок страны потерял по меньшей мере 5 триллионов долларов после прошедших промежуточных выборов в конгресс, однако в понедельник начал восстанавливаться на фоне возвращения Дженсена Хуанга на пост главы компании Nvidia.
"Я думаю, фондовый рынок сильно пострадал со дня выборов - мы упали на пять триллионов долларов, может быть, даже больше. Сегодня он заметно отыграл падение, но до этой истории (с возвращением Хуанга - ред.) рынок со дня выборов потерял пять триллионов долларов. Это очень много. С момента прихода к власти я заработал для него 25 триллионов долларов - это рекорд, - но за полторы недели после выборов он упал на пять триллионов", - сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC.