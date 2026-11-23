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Трамп усомнился, что Элис Хуанг занималась шпионажем в пользу Китая

Трамп усомнился, что Элис Хуанг занималась шпионажем в пользу Китая - 23.11.2026, ПРАЙМ

Трамп усомнился, что Элис Хуанг занималась шпионажем в пользу Китая

Президент США Дональд Трамп усомнился в том, что бывшая руководительница фирмы Megaspeed Элис Хуанг, из-за связей с которой в отставку временно уходил глава... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T18:59+0300

2026-11-23T18:59+0300

2026-11-23T18:59+0300

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ВАШИНГТОН, 23 ноя – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп усомнился в том, что бывшая руководительница фирмы Megaspeed Элис Хуанг, из-за связей с которой в отставку временно уходил глава Nvidia Дженсен Хуанг, действительно занималась шпионажем в пользу Китая. "Что касается этой женщины: каждый раз, когда появляется привлекательная или красивая китаянка, все говорят, что она шпионка... в случае с Дженсеном я в это не верю", — сказал Трамп в интервью телеканалу CNBC. При этом американский лидер отметил, что даже если Nvidia поставляла микросхемы компании, с которой связана Элис Хуанг, подобные сделки являются стандартной деловой практикой. По словам Трампа, если получатели впоследствии переправили эту продукцию в Китай, вины самого Хуанга в этом нет, поскольку он не пошел бы на подобное нарушение. В понедельник совет директоров Nvidia единогласно проголосовал за немедленное восстановление Хуанга в должностях президента, генерального директора и члена совета директоров после консультаций с высокопоставленными представителями правительства США. Отставка Хуанга продлилась 11 дней после того, как 12 ноября он покинул компанию на фоне скандала вокруг его близких отношений с бывшей руководительницей фирмы Megaspeed Элис Хуанг. Американские минюст и минторг расследуют деятельность этой компании на предмет нарушения экспортных ограничений, а саму Элис Хуанг подозревали в передаче информации Китаю — в МИД КНР подобные утверждения назвали беспочвенными.

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мировая экономика, китай, сша, кнр, дональд трамп, nvidia, cnbc, мид кнр