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Трамп заявил, что его вмешательство было ключевым фактором восстановления Хуанга

Трамп заявил, что его вмешательство было ключевым фактором восстановления Хуанга - 23.11.2026, ПРАЙМ

Трамп заявил, что его вмешательство было ключевым фактором восстановления Хуанга

Президент США Дональд Трамп заявил, что его вмешательство было ключевым фактором в решении о восстановлении главы Nvidia Дженсена Хуанга. | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T19:11+0300

2026-11-23T19:11+0300

2026-11-23T19:11+0300

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ВАШИНГТОН, 23 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что его вмешательство было ключевым фактором в решении о восстановлении главы Nvidia Дженсена Хуанга. "Я считаю, что мое вмешательство было очень важным, и я работал вместе с другими представителями администрации", - сказал Трамп в эфире телеканала CNBC в ответ на вопрос, считает ли он, что Хуанга бы восстановили в должности без его вмешательства. Он отметил, что для решения этого вопроса работал с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, министром финансов Скоттом Бессентом и министром торговли Говардом Латником. "Кстати, Говард Латник проявил себя очень хорошо", - добавил Трамп. В понедельник совет директоров Nvidia единогласно проголосовал за немедленное восстановление Хуанга в должностях президента, генерального директора и члена совета директоров после консультаций с высокопоставленными представителями правительства США. Отставка Хуанга продлилась 11 дней после того, как 12 ноября он покинул компанию на фоне скандала вокруг его близких отношений с бывшей руководительницей фирмы Megaspeed Элис Хуанг. Американские минюст и минторг расследуют деятельность этой компании на предмет нарушения экспортных ограничений, а саму Элис Хуанг подозревали в передаче информации Китаю - в МИД КНР подобные утверждения назвали беспочвенными.

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мировая экономика, сша, китай, кнр, дональд трамп, джей ди вэнс, скотт бессент, nvidia, cnbc, мид китая