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Трамп заявил, что даже Тим Кук не смог бы заменить Дженсена Хуанга в Nvidia
Трамп заявил, что даже Тим Кук не смог бы заменить Дженсена Хуанга в Nvidia - 23.11.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил, что даже Тим Кук не смог бы заменить Дженсена Хуанга в Nvidia
Президент США Дональд Трамп заявил, что даже экс-глава Apple Тим Кук не смог бы заменить Дженсена Хуанга в разработке чипов в Nvidia. | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T19:30+0300
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ВАШИНГТОН, 23 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что даже экс-глава Apple Тим Кук не смог бы заменить Дженсена Хуанга в разработке чипов в Nvidia.
Ранее в понедельник совет директоров американского технологического гиганта Nvidia единогласно проголосовал за немедленное восстановление Хуанга в должностях президента, генерального директора (CEO) и члена совета директоров после консультаций с представителями властей США.
"Я считал, что Тим Кук был бы отличным кандидатом, и по-прежнему так считаю. Но, думаю, с точки зрения дальнейшего технологического прогресса никто не способен на то, что может сделать Дженсен", - сказал Трамп в интервью телеканалу CNCB.
Американский лидер добавил, что вмешался в дела Nvidia ради блага США, а без него компанию бы ждали проблемы.
Отставка Хуанга продлилась 11 дней после того, как 12 ноября он покинул компанию на фоне скандала вокруг его близких отношений с бывшей руководительницей фирмы Megaspeed Элис Хуанг. Американские минюст и минторг расследуют деятельность этой компании на предмет нарушения экспортных ограничений, а саму Элис Хуанг подозревали в передаче информации Китаю - в МИД КНР подобные утверждения назвали беспочвенными.
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Технологии, Бизнес, США, КИТАЙ, КНР, Дональд Трамп, Nvidia, Apple, МИД КНР
ВАШИНГТОН, 23 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что даже экс-глава Apple Тим Кук не смог бы заменить Дженсена Хуанга в разработке чипов в Nvidia.
Ранее в понедельник совет директоров американского технологического гиганта Nvidia единогласно проголосовал за немедленное восстановление Хуанга в должностях президента, генерального директора (CEO) и члена совета директоров после консультаций с представителями властей США.
"Я считал, что Тим Кук был бы отличным кандидатом, и по-прежнему так считаю. Но, думаю, с точки зрения дальнейшего технологического прогресса никто не способен на то, что может сделать Дженсен", - сказал Трамп в интервью телеканалу CNCB.
Американский лидер добавил, что вмешался в дела Nvidia ради блага США, а без него компанию бы ждали проблемы.
Отставка Хуанга продлилась 11 дней после того, как 12 ноября он покинул компанию на фоне скандала вокруг его близких отношений с бывшей руководительницей фирмы Megaspeed Элис Хуанг. Американские минюст и минторг расследуют деятельность этой компании на предмет нарушения экспортных ограничений, а саму Элис Хуанг подозревали в передаче информации Китаю - в МИД КНР подобные утверждения назвали беспочвенными.