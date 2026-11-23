https://1prime.ru/20261123/tramp-875472494.html

Трамп провел в своем гольф-клубе прием для инвесторов в криптовалюту Trump

Трамп провел в своем гольф-клубе прием для инвесторов в криптовалюту Trump - 23.11.2026, ПРАЙМ

Трамп провел в своем гольф-клубе прием для инвесторов в криптовалюту Trump

Президент США Дональд Трамп провел торжественный прием в своем гольф-клубе в Северной Вирджинии для инвестировавших в его криптовалюту Trump, сообщил телеканал... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T22:00+0300

2026-11-23T22:00+0300

2026-11-23T22:10+0300

финансы

сша

дональд трамп

trump organization

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875472494.jpg?1795461026

ВАШИНГТОН, 23 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп провел торжественный прием в своем гольф-клубе в Северной Вирджинии для инвестировавших в его криптовалюту Trump, сообщил телеканал CBS News, получивший эксклюзивные видеозаписи и фотографии с мероприятия. "Президент Трамп провел в воскресенье вечером прием в своем гольф-клубе в Северной Вирджинии для инвесторов в монету Trump", - говорится в сообщении телеканала. По данным CBS News, прошедший в воскресенье прием стал уже третьим подобным мероприятием, организованным Трампом. Во время выступления Трамп говорил о необходимости обеспечить доминирование США в сфере криптовалют, полупроводников и искусственного интеллекта. Криптовалюта Trump была запущена 17 января 2025 года, за три дня до инаугурации Трампа. После запуска ее стоимость резко выросла, однако впоследствии значительно снизилась. Около 80% общего объема токенов контролируется компаниями, связанными с Trump Organization.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, сша, дональд трамп, trump organization