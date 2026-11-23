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Трамп провел в своем гольф-клубе прием для инвесторов в криптовалюту Trump
Трамп провел в своем гольф-клубе прием для инвесторов в криптовалюту Trump - 23.11.2026, ПРАЙМ
Трамп провел в своем гольф-клубе прием для инвесторов в криптовалюту Trump
Президент США Дональд Трамп провел торжественный прием в своем гольф-клубе в Северной Вирджинии для инвестировавших в его криптовалюту Trump, сообщил телеканал... | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T22:00+0300
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финансы
сша
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trump organization
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ВАШИНГТОН, 23 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп провел торжественный прием в своем гольф-клубе в Северной Вирджинии для инвестировавших в его криптовалюту Trump, сообщил телеканал CBS News, получивший эксклюзивные видеозаписи и фотографии с мероприятия. "Президент Трамп провел в воскресенье вечером прием в своем гольф-клубе в Северной Вирджинии для инвесторов в монету Trump", - говорится в сообщении телеканала. По данным CBS News, прошедший в воскресенье прием стал уже третьим подобным мероприятием, организованным Трампом. Во время выступления Трамп говорил о необходимости обеспечить доминирование США в сфере криптовалют, полупроводников и искусственного интеллекта. Криптовалюта Trump была запущена 17 января 2025 года, за три дня до инаугурации Трампа. После запуска ее стоимость резко выросла, однако впоследствии значительно снизилась. Около 80% общего объема токенов контролируется компаниями, связанными с Trump Organization.
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финансы, сша, дональд трамп, trump organization
Финансы, США, Дональд Трамп, Trump Organization
ВАШИНГТОН, 23 ноя - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп провел торжественный прием в своем гольф-клубе в Северной Вирджинии для инвестировавших в его криптовалюту Trump, сообщил телеканал CBS News, получивший эксклюзивные видеозаписи и фотографии с мероприятия.
"Президент Трамп провел в воскресенье вечером прием в своем гольф-клубе в Северной Вирджинии для инвесторов в монету Trump", - говорится в сообщении телеканала.
По данным CBS News, прошедший в воскресенье прием стал уже третьим подобным мероприятием, организованным Трампом.
Во время выступления Трамп говорил о необходимости обеспечить доминирование США в сфере криптовалют, полупроводников и искусственного интеллекта.
Криптовалюта Trump была запущена 17 января 2025 года, за три дня до инаугурации Трампа. После запуска ее стоимость резко выросла, однако впоследствии значительно снизилась. Около 80% общего объема токенов контролируется компаниями, связанными с Trump Organization.