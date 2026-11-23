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Мелания Трамп заявила о работе над новыми предложениями по Украине

Мелания Трамп заявила о работе над новыми предложениями по Украине - 23.11.2026, ПРАЙМ

Мелания Трамп заявила о работе над новыми предложениями по Украине

Первая леди США Мелания Трамп заявила в понедельник, что Соединенные Штаты работают над новыми предложениями в контексте украинского урегулирования, сообщает... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T22:07+0300

2026-11-23T22:07+0300

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ВАШИНГТОН, 23 ноя - ПРАЙМ. Первая леди США Мелания Трамп заявила в понедельник, что Соединенные Штаты работают над новыми предложениями в контексте украинского урегулирования, сообщает пресс-пул Белого дома. "Мы работаем над этим", - приводит пул ответ первой леди на вопрос о том, есть ли подвижки в мирном соглашении по конфликту на Украине. В субботу президент США Дональд Трамп заявил, что после успеха гуманитарных миссий выступает за более масштабные усилия по прекращению огня на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что первой леди США Меланье Трамп принадлежит координирующая роль по организации гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области. Из-за действий ВСУ в городе сложилась сложная гуманитарная ситуация. В связи с проведением гуманитарной операции армия России с 4.00 мск 27 октября прекратила огонь на херсонском направлении, российские военные разминировали дорогу в Алешки, 30 октября в город была доставлена гуманитарная помощь, включая питание, медикаменты, средства гигиены, топливо. Жители, которые хотели уехать, получили такую возможность. Режим перемирия для гуманитарной миссии в Алешках был полностью соблюден, все прошло без инцидентов, сообщала по итогам миссии уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Она также поблагодарила первую леди США за содействие и координацию гуманитарной миссии и обратилась к ней с просьбой сделать подобные миссии регулярными.

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мировая экономика, газ, сша, украина, херсонская область, дональд трамп, дмитрий песков, всу