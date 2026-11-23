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Трамп рассчитывает на закупку Китаем еще 250 американских самолетов Boeing

Трамп рассчитывает на закупку Китаем еще 250 американских самолетов Boeing - 23.11.2026, ПРАЙМ

Трамп рассчитывает на закупку Китаем еще 250 американских самолетов Boeing

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на закупку Китаем еще 250 американских самолетов Boeing в дополнение к проданным ранее 250 лайнерам. | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T22:22+0300

2026-11-23T22:22+0300

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ВАШИНГТОН, 23 ноя — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на закупку Китаем еще 250 американских самолетов Boeing в дополнение к проданным ранее 250 лайнерам. "Кстати, я уже продал Китаю 250 самолетов Boeing, и думаю, что они купят еще 250", — сказал американский лидер в интервью телеканалу CNBC. Заявление главы Белого дома прозвучало спустя несколько дней после его переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. В мае по итогам саммита в Пекине Трамп уже объявлял о предварительной договоренности с китайской стороной о приобретении 200 лайнеров Boeing с двигателями General Electric. В октябре генеральный директор авиастроительного корпорации Келли Ортберг уточнял, что майские заявления отражали заинтересованность Китая, а не твердый контракт.

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бизнес, мировая экономика, китай, сша, пекин, дональд трамп, си цзиньпин, boeing, cnbc, атэс