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Трамп рассчитывает на закупку Китаем еще 250 американских самолетов Boeing
Трамп рассчитывает на закупку Китаем еще 250 американских самолетов Boeing - 23.11.2026, ПРАЙМ
Трамп рассчитывает на закупку Китаем еще 250 американских самолетов Boeing
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на закупку Китаем еще 250 американских самолетов Boeing в дополнение к проданным ранее 250 лайнерам. | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T22:22+0300
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ВАШИНГТОН, 23 ноя — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на закупку Китаем еще 250 американских самолетов Boeing в дополнение к проданным ранее 250 лайнерам. "Кстати, я уже продал Китаю 250 самолетов Boeing, и думаю, что они купят еще 250", — сказал американский лидер в интервью телеканалу CNBC. Заявление главы Белого дома прозвучало спустя несколько дней после его переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне. В мае по итогам саммита в Пекине Трамп уже объявлял о предварительной договоренности с китайской стороной о приобретении 200 лайнеров Boeing с двигателями General Electric. В октябре генеральный директор авиастроительного корпорации Келли Ортберг уточнял, что майские заявления отражали заинтересованность Китая, а не твердый контракт.
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бизнес, мировая экономика, китай, сша, пекин, дональд трамп, си цзиньпин, boeing, cnbc, атэс
Бизнес, Мировая экономика, КИТАЙ, США, Пекин, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Boeing, CNBC, АТЭС
Трамп рассчитывает на закупку Китаем еще 250 американских самолетов Boeing
Трамп заявил, что рассчитывает на закупку Китаем еще 250 американских самолетов Boeing