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Экономист объяснил, когда ждать снижения ставки ЦБ

Экономист объяснил, когда ждать снижения ставки ЦБ - 23.11.2026, ПРАЙМ

Экономист объяснил, когда ждать снижения ставки ЦБ

Банк России вряд ли снизит ключевую ставку раньше середины 2027 года, потому что регулятор уже исчерпал шаги по смягчению денежно-кредитной политики на... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T07:29+0300

2026-11-23T07:29+0300

2026-11-23T08:09+0300

финансы

банки

михаил задорнов

банк россии

минфин

экономика

ключевая ставка

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Банк России вряд ли снизит ключевую ставку раньше середины 2027 года, потому что регулятор уже исчерпал шаги по смягчению денежно-кредитной политики на ближайшее время, такое мнение в интервью РИА Новости высказал бывший министр финансов, экономист Михаил Задорнов. В октябре ЦБ по итогам заседания совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых и допустил тогда, что она останется неизменной и по итогам декабрьского заседания. По словам экс-главы Минфина, в декабре ждать снижения ключевой ставки не стоит. "Не ждать. Я бы сказал, ожидать его до середины следующего года не стоит, поскольку ЦБ определенные снижения в этом году уже делал", - сказал Задорнов. По прогнозу ЦБ, инфляция в 2026 году составит 7,1-7,5%, а ключевая ставка сегодня 14%. Получается, эффективная ставка, то есть ставка за вычетом инфляции - меньше 7%, пояснил экономист. "То есть, по своим метрикам ЦБ уже прошел путь снижения ключевой ставки, и дальнейшие шаги могут быть сделаны только тогда, когда мы увидим реальное снижение инфляции. Очевидно, что ни в декабре, ни в январе по ряду причин этого не случится", - добавил он. Рассчитывать на снижение ставки в ближайшие месяцы не стоит, и финансовый рынок это уже понимает, продолжил Задорнов. "Мы видим это по стоимости денег на рынке, ориентиром которой служит доходность пяти-десятилетних ОФЗ – она сейчас составляет 16-16,5%. Рынок уже закладывает стоимость денег выше ключевой ставки, причем достаточно заметно", - объяснил он. Ужесточение ДКП также вряд ли является реалистичным сценарием, считает Задорнов. "Повышение ставки само по себе является политическим решением, потому что оно ломает все прогнозы экономических игроков. Сейчас кто-то надеется на небольшое снижение ставки в следующем году: оно заложено в проект бюджета на 2027 год. Доходности по целому ряду корпоративных бумаг тоже исходят из того, что ставка не будет повышена. Одно дело - сохранение ставки на более длительное время, другое - ее повышение", - указал он. Если произойдет повышение ставки, это будет говорить о том, что еще на полгода или на большее время ставка точно не будет снижаться - а это уже пересмотр всех стратегий, добавил экономист. На инфляцию также влияет и дефицит бюджета, который покрывается внутренними заимствованиями, резюмировал он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, банки, михаил задорнов, банк россии, минфин, ключевая ставка