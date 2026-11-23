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ЦБ объявил официальный курс валют на вторник
ЦБ объявил официальный курс валют на вторник - 23.11.2026, ПРАЙМ
ЦБ объявил официальный курс валют на вторник
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 1,44 копейки - до 12,2615 рубля, доллара - на 4,23 копейки, до 82,1488 рубля, евро -... | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T18:17+0300
2026-11-23T18:17+0300
2026-11-23T18:17+0300
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 1,44 копейки - до 12,2615 рубля, доллара - на 4,23 копейки, до 82,1488 рубля, евро - на 6,3 копейки, до 90,2815 рубля, следует из данных Банка России.
Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.
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рынок, сша, банк россии
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 1,44 копейки - до 12,2615 рубля, доллара - на 4,23 копейки, до 82,1488 рубля, евро - на 6,3 копейки, до 90,2815 рубля, следует из данных Банка России.
Банк России с 8 июня 2026 года рассчитывает официальный курс евро к рублю на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару Европейского центрального банка по состоянию на 15.30 мск в текущий рабочий день. Курс доллара к рублю рассчитывается на данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке.