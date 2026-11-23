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Цены на топливо в 15 странах ЕС показали максимальный годовой рост с 2022 года

Цены на топливо в 15 странах ЕС показали максимальный годовой рост с 2022 года - 23.11.2026, ПРАЙМ

Цены на топливо в 15 странах ЕС показали максимальный годовой рост с 2022 года

Цены на топливо и горюче-смазочные материалы в 15 странах ЕС по итогам октября продемонстрировали максимальный годовой рост с 2022 года, следует из данных... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T16:49+0300

2026-11-23T16:49+0300

2026-11-23T16:49+0300

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Цены на топливо и горюче-смазочные материалы в 15 странах ЕС по итогам октября продемонстрировали максимальный годовой рост с 2022 года, следует из данных европейского статистического агентства Евростат, которые проанализировало РИА Новости. Максимальным с июня 2022 года годовой рост цен на топливо в октябре стал во Франции (36,4%), Бельгии (34,3%), Португалии (32,7%) и Италии (27,1%). Рекордный с июля 2022 года показатель был зафиксирован в Эстонии (44,1%), Болгарии (42,8%), Литве (42,3%), Финляндии (36,6%), Румынии (34%), Дании (33,8%), Хорватии (31%), Кипре (29,2%) и Греции (25,8%). Ирландия (21,5%) показала рекордный с сентября 2022 года рост цен на топливо в годовом выражении, Люксембург (36,6%) - с октября этого же года.

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бельгия

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мировая экономика, франция, бельгия, португалия