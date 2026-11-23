https://1prime.ru/20261123/tseny-875473795.html

Цены на газ в Европе перешли к снижению до 0,3%

Цены на газ в Европе перешли к снижению до 0,3% - 23.11.2026, ПРАЙМ

Цены на газ в Европе перешли к снижению до 0,3%

Биржевые цены на газ в Европе в понедельник вечером перешли к падению до 0,3%, находятся на уровне 1001 доллара за тысячу кубометров, следует из данных... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T22:58+0300

2026-11-23T22:58+0300

2026-11-23T22:58+0300

газ

европа

нидерланды

ближний восток

ice

ес

газпром

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875473795.jpg?1795463900

МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник вечером перешли к падению до 0,3%, находятся на уровне 1001 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в 1077 долларов (+7,3%). Ценовой минимум на данный момент составляет 999,3 доллара (-0,4%), ценовой максимум - 1088,1 доллара (+8,4%). По состоянию на 22.20 мск показатель составлял 1001,2 доллара (-0,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 1003,8 доллара за тысячу кубометров. Котировки начали расти из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке и проблем с судоходством в Ормузском проливе. На последних торгах октября стоимость газовых фьючерсов достигла отметки в 1200 долларов за тысячу кубометров - впервые с 2022 года. Еврокомиссия, с учетом фактически сложившихся цен на газ в Европе, повысила их средний прогноз по итогам текущего года сразу на 42%, до 709 долларов за тысячу кубометров. Евросоюз с начала отопительного сезона отбирает газ из подземных хранилищ рекордными темпами, хотя не смог их вовремя заполнить даже до 75%. В итоге уже 18 ноября запасы опустились ниже 70%. Это самый низкий показатель для середины ноября за всю историю наблюдений, отмечала компания "Газпром".

европа

нидерланды

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, европа, нидерланды, ближний восток, ice, ес, газпром