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Ципрас обвинил премьера Греции в потере связи с реальностью

Ципрас обвинил премьера Греции в потере связи с реальностью - 23.11.2026, ПРАЙМ

Ципрас обвинил премьера Греции в потере связи с реальностью

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис потерял связь с реальностью, предложив пенсионерам потратить социальную выплату на покупку внукам новой видеоигры... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T16:46+0300

2026-11-23T16:46+0300

2026-11-23T16:46+0300

греция

кириакос мицотакис

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис потерял связь с реальностью, предложив пенсионерам потратить социальную выплату на покупку внукам новой видеоигры Grand Theft Auto (GTA) VI, заявил лидер партии "Греческий левый альянс" (ЭЛАС) и экс-премьер страны Алексис Ципрас. Ранее в ноябре Мицотакис выложил у себя в соцсетях ролик, в котором рассказал о социальной выплате для пенсионеров к Рождеству и заявил, что они могут потратить деньги на покупку GTA VI для своих внуков. "Запрещая социальные сети детям младше 15 лет, он одновременно рекламирует видеоигры, не предназначенные для детей, призывая дедушек и бабушек потратить на их покупку четверть скудного пособия, которое он им выплачивает. Порой складывается впечатление, что он совершенно утратил чувство меры и связь с реальностью и просто занимается постановкой собственного образа", - написал Ципрас у себя в соцсетях. Политик заявил, что игра, которая имеет возрастное ограничение 18+, содержит сцены насилия и не предназначена для детей. Он также раскритиковал власти за то, что они урезали социальные выплаты и выплачивают людям лишь крохи. "Они услышали Grand Theft (крупная кража - ред.) и не смогли сдержать радости", - заключил Ципрас. GTA VI американского разработчика игр Rockstar Games вышла 19 ноября.

греция

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греция, кириакос мицотакис