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В аэропорту Уфы ввели временные ограничения на полеты
В аэропорту Уфы ввели временные ограничения на полеты - 23.11.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Уфы ввели временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Уфы, сообщила Росавиация. | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T05:17+0300
2026-11-23T05:17+0300
2026-11-23T05:17+0300
бизнес
уфа
росавиация
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Уфы, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Уфы. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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