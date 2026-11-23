https://1prime.ru/20261123/vengrija-875438471.html

В Венгрии рассказали о работе над законопроектом по поддержке АЭС "Пакш-2"

В Венгрии рассказали о работе над законопроектом по поддержке АЭС "Пакш-2" - 23.11.2026, ПРАЙМ

В Венгрии рассказали о работе над законопроектом по поддержке АЭС "Пакш-2"

Венгерская партия "Наша Родина" работает над законопроектом по защите национальной энергобезопасности, в том числе по поддержке совместного с российской... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T00:34+0300

2026-11-23T00:34+0300

2026-11-23T08:23+0300

венгрия

будапешт

алексей лихачев

пакш-2

росатом

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875438471.jpg?1795411391

МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Венгерская партия "Наша Родина" работает над законопроектом по защите национальной энергобезопасности, в том числе по поддержке совместного с российской стороной проекта АЭС "Пакш-2", заявила вице-спикер парламента Дора Дуро. "Партия "Наша Родина" работает над законопроектом, направленным на защиту национальной энергетической безопасности и стабильности энергосети. Он будет включать в себя поддержку развития проекта "Пакш-2", а также сохранение действующих нефтегазовых контрактов, ограждая тем самым национальные интересы от западной и глобалистской политической повестки", - сказала Дуро "Известиям". По словам Дуро, почти 90% поставок нефти и 75% природного газа в Венгрию осуществляются по долгосрочным контрактам с Россией. Действующие соглашения обеспечивают для Венгрии самый дешевый источник ресурсов, подчеркнула политик. АЭС "Пакш-2", по ее оценке, необходима Венгрии для преодоления зависимости от импорта электроэнергии. "Мы намерены использовать все доступные правовые инструменты и законодательные инициативы, чтобы не допустить принятия по проекту "Пакш-2" какого-либо решения, противоречащего национальным интересам, и решительно выступаем против остановки ведущегося строительства", - подчеркнула Дуро. В феврале началось строительство АЭС "Пакш-2" (заливка первого бетона), но сформированное после парламентских выборов новое правительство Венгрии заявило о необходимости провести аудит проекта на предмет его финансирования и выяснения причин задержек. В Будапеште не исключили, что могут отказаться от "Росатома" как генерального подрядчика. В свою очередь, гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев заявлял, что проект идет успешно и "Росатом" готов ответить на все вопросы венгерской стороны.

венгрия

будапешт

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

венгрия, будапешт, алексей лихачев, пакш-2, росатом