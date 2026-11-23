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СМИ: Вэнс обсуждал с Хуангом его возвращение на пост главы Nvidia на выходных

СМИ: Вэнс обсуждал с Хуангом его возвращение на пост главы Nvidia на выходных - 23.11.2026, ПРАЙМ

СМИ: Вэнс обсуждал с Хуангом его возвращение на пост главы Nvidia на выходных

Вице-президент США Джей Ди Вэнс по просьбе американского лидера Дональда Трампа на минувших выходных в частном порядке обсуждал с Дженсеном Хуангом его... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T21:06+0300

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ВАШИНГТОН, 23 ноя - ПРАЙМ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс по просьбе американского лидера Дональда Трампа на минувших выходных в частном порядке обсуждал с Дженсеном Хуангом его возвращение на пост главы технологического гиганта Nvidia, сообщает газета New York Times со ссылкой на осведомленные источники. Ранее в понедельник совет директоров Nvidia единогласно проголосовал за немедленное восстановление Хуанга в должностях президента, генерального директора (CEO) и члена совета директоров после консультаций с представителями властей США. "На минувших выходных Трамп попросил вице-президента Джей Ди Вэнса переговорить с Хуангом и совместно с советом директоров Nvidia урегулировать ситуацию. В течение выходных Вэнс провел закрытый разговор с Хуангом", - говорится в публикации. По информации источников, Вэнс также предоставил совету директоров компании гарантии, что восстановление Хуанга не будет представлять угрозу национальной безопасности США. При этом лишь малая часть высокопоставленных чиновников администрации знала об этих обсуждениях, сказано в материале. Отставка Хуанга продлилась 11 дней после того, как 12 ноября он покинул компанию на фоне скандала вокруг его близких отношений с бывшей руководительницей фирмы Megaspeed Элис Хуанг. Американские минюст и минторг расследуют деятельность этой компании на предмет нарушения экспортных ограничений, а саму Элис Хуанг подозревали в передаче информации Китаю - в МИД КНР подобные утверждения назвали беспочвенными.

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