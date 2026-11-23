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VK считает решение Совета ЕС о санкциях незаконным и необоснованным
VK считает решение Совета ЕС о санкциях незаконным и необоснованным - 23.11.2026, ПРАЙМ
VK считает решение Совета ЕС о санкциях незаконным и необоснованным
Решение Совета Европейского союза о включении VK в санкционный список является незаконным и необоснованным, компания требует отменить введенные санкции,... | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T16:49+0300
2026-11-23T16:49+0300
2026-11-23T16:49+0300
бизнес
мировая экономика
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Решение Совета Европейского союза о включении VK в санкционный список является незаконным и необоснованным, компания требует отменить введенные санкции, рассказали РИА Новости в пресс-службе VK.
Согласно опубликованным в понедельник материалам Официального журнала ЕС, с которыми ознакомилось РИА Новости, российские компании VK и "Макс", а также занимавшая до 23 декабря 2025 года пост генерального директора компании-разработчика "Макса" Елена Багудина в своих исках в суд Евросоюза потребовали отменить введенные против них санкции заявив, что обвинения Совета ЕС не подкреплены никакими доказательствами и являются ложными.
"VK оспаривает решение Совета Европейского союза о включении компании в санкционный список. VK считает решение незаконным и необоснованным, и требует отменить ранее введенные санкции", - говорится в сообщении компании.
Согласно материалам Официального журнала ЕС, заявители требуют отменить в отношении них решение Совета ЕС от 13 июля 2026 года о включении в санкционные списки, а также соответствующий исполнительный регламент. Кроме того, они настаивают на возмещении Советом ЕС судебных расходов.
Во всех трех исках указывается, что Совет ЕС допустил ошибку в оценке обстоятельств и нарушил установленные критерии включения в санкционные списки.
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бизнес, мировая экономика, ес
Бизнес, Мировая экономика, ЕС
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Решение Совета Европейского союза о включении VK в санкционный список является незаконным и необоснованным, компания требует отменить введенные санкции, рассказали РИА Новости в пресс-службе VK.
Согласно опубликованным в понедельник материалам Официального журнала ЕС, с которыми ознакомилось РИА Новости, российские компании VK и "Макс", а также занимавшая до 23 декабря 2025 года пост генерального директора компании-разработчика "Макса" Елена Багудина в своих исках в суд Евросоюза потребовали отменить введенные против них санкции заявив, что обвинения Совета ЕС не подкреплены никакими доказательствами и являются ложными.
"VK оспаривает решение Совета Европейского союза о включении компании в санкционный список. VK считает решение незаконным и необоснованным, и требует отменить ранее введенные санкции", - говорится в сообщении компании.
Согласно материалам Официального журнала ЕС, заявители требуют отменить в отношении них решение Совета ЕС от 13 июля 2026 года о включении в санкционные списки, а также соответствующий исполнительный регламент. Кроме того, они настаивают на возмещении Советом ЕС судебных расходов.
Во всех трех исках указывается, что Совет ЕС допустил ошибку в оценке обстоятельств и нарушил установленные критерии включения в санкционные списки.