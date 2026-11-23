https://1prime.ru/20261123/vk-875463803.html

VK считает решение Совета ЕС о санкциях незаконным и необоснованным

VK считает решение Совета ЕС о санкциях незаконным и необоснованным - 23.11.2026, ПРАЙМ

VK считает решение Совета ЕС о санкциях незаконным и необоснованным

Решение Совета Европейского союза о включении VK в санкционный список является незаконным и необоснованным, компания требует отменить введенные санкции,... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T16:49+0300

2026-11-23T16:49+0300

2026-11-23T16:49+0300

бизнес

мировая экономика

ес

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875463803.jpg?1795441785

МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Решение Совета Европейского союза о включении VK в санкционный список является незаконным и необоснованным, компания требует отменить введенные санкции, рассказали РИА Новости в пресс-службе VK. Согласно опубликованным в понедельник материалам Официального журнала ЕС, с которыми ознакомилось РИА Новости, российские компании VK и "Макс", а также занимавшая до 23 декабря 2025 года пост генерального директора компании-разработчика "Макса" Елена Багудина в своих исках в суд Евросоюза потребовали отменить введенные против них санкции заявив, что обвинения Совета ЕС не подкреплены никакими доказательствами и являются ложными. "VK оспаривает решение Совета Европейского союза о включении компании в санкционный список. VK считает решение незаконным и необоснованным, и требует отменить ранее введенные санкции", - говорится в сообщении компании.​ Согласно материалам Официального журнала ЕС, заявители требуют отменить в отношении них решение Совета ЕС от 13 июля 2026 года о включении в санкционные списки, а также соответствующий исполнительный регламент. Кроме того, они настаивают на возмещении Советом ЕС судебных расходов. Во всех трех исках указывается, что Совет ЕС допустил ошибку в оценке обстоятельств и нарушил установленные критерии включения в санкционные списки.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, мировая экономика, ес