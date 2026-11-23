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В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 23.11.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация. | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T05:38+0300
2026-11-23T05:38+0300
2026-11-23T05:38+0300
бизнес
волгоград
росавиация
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Волгограда, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Волгограда. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, волгоград, росавиация
Бизнес, ВОЛГОГРАД, Росавиация