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Володин обсудил с губернатором Курской области развитие региона
Володин обсудил с губернатором Курской области развитие региона - 23.11.2026, ПРАЙМ
Володин обсудил с губернатором Курской области развитие региона
Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном, в ходе которой обсуждались вопросы... | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T16:43+0300
2026-11-23T16:43+0300
2026-11-23T16:43+0300
россия
общество
вячеслав володин
александр хинштейн
госдума
всу
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном, в ходе которой обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, сообщается на сайте ГД.
"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном. Обсуждались вопросы социально-экономического развития региона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Хинштейн в ходе встречи рассказал о мерах поддержки участников СВО и пострадавших от действий ВСУ жителей области, а также о реализуемых программах по восстановлению и развитию региона.
Кроме того, сообщается, что губернатор Курской области поблагодарил Володина и депутатов Госдумы за постоянное внимание к проблемам региона и его жителей.
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россия, общество , вячеслав володин, александр хинштейн, госдума, всу
РОССИЯ, Общество , Вячеслав Володин, Александр Хинштейн, Госдума, ВСУ
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном, в ходе которой обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, сообщается на сайте ГД.
"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном. Обсуждались вопросы социально-экономического развития региона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Хинштейн в ходе встречи рассказал о мерах поддержки участников СВО и пострадавших от действий ВСУ жителей области, а также о реализуемых программах по восстановлению и развитию региона.
Кроме того, сообщается, что губернатор Курской области поблагодарил Володина и депутатов Госдумы за постоянное внимание к проблемам региона и его жителей.