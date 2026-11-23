https://1prime.ru/20261123/volodin-875463538.html

Володин обсудил с губернатором Курской области развитие региона

Володин обсудил с губернатором Курской области развитие региона - 23.11.2026, ПРАЙМ

Володин обсудил с губернатором Курской области развитие региона

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном, в ходе которой обсуждались вопросы... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T16:43+0300

2026-11-23T16:43+0300

2026-11-23T16:43+0300

россия

общество

вячеслав володин

александр хинштейн

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всу

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном, в ходе которой обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, сообщается на сайте ГД. "Председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном. Обсуждались вопросы социально-экономического развития региона", - говорится в сообщении. Отмечается, что Хинштейн в ходе встречи рассказал о мерах поддержки участников СВО и пострадавших от действий ВСУ жителей области, а также о реализуемых программах по восстановлению и развитию региона. Кроме того, сообщается, что губернатор Курской области поблагодарил Володина и депутатов Госдумы за постоянное внимание к проблемам региона и его жителей.

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россия, общество , вячеслав володин, александр хинштейн, госдума, всу