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X5 запустила сервис предзаказа товаров расширенного ассортимента
X5 запустила сервис предзаказа товаров расширенного ассортимента - 23.11.2026, ПРАЙМ
X5 запустила сервис предзаказа товаров расширенного ассортимента
Ритейлер X5 запустил сервис предзаказа товаров расширенного ассортимента, первой категорией которого стало российское вино от небольших производителей,... | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T15:52+0300
2026-11-23T15:52+0300
2026-11-23T15:52+0300
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башкирия
x5 retail group
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Ритейлер X5 запустил сервис предзаказа товаров расширенного ассортимента, первой категорией которого стало российское вино от небольших производителей, рассказали РИА Новости в компании.
"X5 масштабирует проект "Большая полка" по поддержке российского малого и среднего бизнеса. Компания запускает одноименный омниканальный сервис, где можно предзаказать товары из расширенного ассортимента в мобильном приложении или на сайте, а получить в одном из магазинов "Пятерочка" и "Около". Первой категорией на площадке стала алкогольная продукция", - говорится в сообщении.
Забрать заказ можно в 1,2 тысячи подключенных к сервису магазинов, имеющих лицензию на розничную продажу алкоголя, в Москве, Санкт-Петербурге и Башкирии. Компания пообещала увеличить их количество до 5 тысяч к концу 2027. При получении заказа необходимо подтвердить личность и возраст.
Для развития проекта X5 заключила соглашение о стратегическом партнерстве с "Ярмарочным союзом". При поддержке Минпромторга партнеры намерены помогать небольшим российским винодельням развивать бизнес и увеличивать продажи.
В дальнейшем на площадке можно будет заказать локальные и фермерские продукты, а также товары других категорий.
X5 также сообщила, что по итогам девяти месяцев 2026 года доля российского вина в штучных продажах ее торговых сетей составила около 59%, увеличившись более чем на 3 процентных пункта в годовом выражении. В сегменте тихих вин доля отечественной продукции выросла примерно на 5 процентных пунктов.
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бизнес, москва, санкт-петербург, башкирия, x5 retail group, минпромторг
Бизнес, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, БАШКИРИЯ, X5 Retail Group, Минпромторг
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Ритейлер X5 запустил сервис предзаказа товаров расширенного ассортимента, первой категорией которого стало российское вино от небольших производителей, рассказали РИА Новости в компании.
"X5 масштабирует проект "Большая полка" по поддержке российского малого и среднего бизнеса. Компания запускает одноименный омниканальный сервис, где можно предзаказать товары из расширенного ассортимента в мобильном приложении или на сайте, а получить в одном из магазинов "Пятерочка" и "Около". Первой категорией на площадке стала алкогольная продукция", - говорится в сообщении.
Забрать заказ можно в 1,2 тысячи подключенных к сервису магазинов, имеющих лицензию на розничную продажу алкоголя, в Москве, Санкт-Петербурге и Башкирии. Компания пообещала увеличить их количество до 5 тысяч к концу 2027. При получении заказа необходимо подтвердить личность и возраст.
Для развития проекта X5 заключила соглашение о стратегическом партнерстве с "Ярмарочным союзом". При поддержке Минпромторга партнеры намерены помогать небольшим российским винодельням развивать бизнес и увеличивать продажи.
В дальнейшем на площадке можно будет заказать локальные и фермерские продукты, а также товары других категорий.
X5 также сообщила, что по итогам девяти месяцев 2026 года доля российского вина в штучных продажах ее торговых сетей составила около 59%, увеличившись более чем на 3 процентных пункта в годовом выражении. В сегменте тихих вин доля отечественной продукции выросла примерно на 5 процентных пунктов.