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Россияне переключатся на вторичный рынок жилья, заявил Задорнов
Россияне переключатся на вторичный рынок жилья, заявил Задорнов - 23.11.2026, ПРАЙМ
Россияне переключатся на вторичный рынок жилья, заявил Задорнов
Россияне после трансформации семейной ипотеки естественным образом переключатся на вторичный рынок жилья, рассказал в интервью РИА Новости бывший министр... | 23.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-23T21:15+0300
2026-11-23T21:15+0300
2026-11-23T21:15+0300
недвижимость
россия
михаил задорнов
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Россияне после трансформации семейной ипотеки естественным образом переключатся на вторичный рынок жилья, рассказал в интервью РИА Новости бывший министр финансов РФ, экономист Михаил Задорнов.
"Признак разбалансированности рынка – разница цен между новостройками и вторичным жильем. Во многих регионах стоимость вторички была на 30-40% ниже стоимости первичного жилья, что само по себе нонсенс. Сейчас естественным образом спрос переключится на вторичку, рынок будет балансироваться", - сказал Задорнов.
Причиной экономист назвал трансформацию льготных ипотечных программ, в частности семейной ипотеки. Так, с 1 октября семьи могут взять ипотеку по дифференцированным в зависимости от числа детей и региона проживания ставкам от 2% до 12%, также им доступна разная максимальная сумма кредита.
Задорнов подчеркнул, что с сужением льготных программ жилье в целом становится доступнее.
"Номинальная зарплата три последних года растет гораздо быстрее, чем стоимость квадратного метра в новостройках, примерно на 20%", - отметил он.
Полный текст интервью читайте на ria.ru во вторник в 10.00 мск.
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недвижимость, россия, михаил задорнов
Недвижимость, РОССИЯ, Михаил Задорнов
МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Россияне после трансформации семейной ипотеки естественным образом переключатся на вторичный рынок жилья, рассказал в интервью РИА Новости бывший министр финансов РФ, экономист Михаил Задорнов.
"Признак разбалансированности рынка – разница цен между новостройками и вторичным жильем. Во многих регионах стоимость вторички была на 30-40% ниже стоимости первичного жилья, что само по себе нонсенс. Сейчас естественным образом спрос переключится на вторичку, рынок будет балансироваться", - сказал Задорнов.
Причиной экономист назвал трансформацию льготных ипотечных программ, в частности семейной ипотеки. Так, с 1 октября семьи могут взять ипотеку по дифференцированным в зависимости от числа детей и региона проживания ставкам от 2% до 12%, также им доступна разная максимальная сумма кредита.
Задорнов подчеркнул, что с сужением льготных программ жилье в целом становится доступнее.
"Номинальная зарплата три последних года растет гораздо быстрее, чем стоимость квадратного метра в новостройках, примерно на 20%", - отметил он.
Полный текст интервью читайте на ria.ru во вторник в 10.00 мск.