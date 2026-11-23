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Россияне переключатся на вторичный рынок жилья, заявил Задорнов

Россияне переключатся на вторичный рынок жилья, заявил Задорнов - 23.11.2026, ПРАЙМ

Россияне переключатся на вторичный рынок жилья, заявил Задорнов

Россияне после трансформации семейной ипотеки естественным образом переключатся на вторичный рынок жилья, рассказал в интервью РИА Новости бывший министр... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T21:15+0300

2026-11-23T21:15+0300

2026-11-23T21:15+0300

недвижимость

россия

михаил задорнов

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Россияне после трансформации семейной ипотеки естественным образом переключатся на вторичный рынок жилья, рассказал в интервью РИА Новости бывший министр финансов РФ, экономист Михаил Задорнов. "Признак разбалансированности рынка – разница цен между новостройками и вторичным жильем. Во многих регионах стоимость вторички была на 30-40% ниже стоимости первичного жилья, что само по себе нонсенс. Сейчас естественным образом спрос переключится на вторичку, рынок будет балансироваться", - сказал Задорнов. Причиной экономист назвал трансформацию льготных ипотечных программ, в частности семейной ипотеки. Так, с 1 октября семьи могут взять ипотеку по дифференцированным в зависимости от числа детей и региона проживания ставкам от 2% до 12%, также им доступна разная максимальная сумма кредита. Задорнов подчеркнул, что с сужением льготных программ жилье в целом становится доступнее. "Номинальная зарплата три последних года растет гораздо быстрее, чем стоимость квадратного метра в новостройках, примерно на 20%", - отметил он. Полный текст интервью читайте на ria.ru во вторник в 10.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, россия, михаил задорнов