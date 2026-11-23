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Средняя зарплата в сфере добычи полезных ископаемых выросла за год

Средняя зарплата в сфере добычи полезных ископаемых выросла за год - 23.11.2026, ПРАЙМ

Средняя зарплата в сфере добычи полезных ископаемых выросла за год

Средняя заработная плата работников в сфере добычи полезных ископаемых в России в августе составила 176 588 рублей, что на 16 тысяч рублей превышает показатель... | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T03:52+0300

2026-11-23T03:52+0300

2026-11-23T08:18+0300

россия

зарплата

работа

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Средняя заработная плата работников в сфере добычи полезных ископаемых в России в августе составила 176 588 рублей, что на 16 тысяч рублей превышает показатель аналогичного периода прошлого года, следует из данных Росстата, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно статистике, в августе 2025 года средняя зарплата работников в сфере добыче полезных ископаемых составила 160 477 рублей, а в том же месяце 2026-го - 176 588 рублей, что на 16 111 рублей больше. Кроме того, по данным ведомства, в сфере добычи нефти и природного газа средний заработок достиг 225 634 рублей, в сфере добычи металлических руд - 192 115 рублей, а в сфере добычи угля - 134 742 рублей. При этом средняя начисленная зарплата в РФ в августе 2026 года составила 103 014 рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, зарплата, работа