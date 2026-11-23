https://1prime.ru/20261123/zavod-prizrak-875466473.html

"Завод-призрак" принес Audi миллиарды евро убытков, пишет Handelsblatt

"Завод-призрак" принес Audi миллиарды евро убытков, пишет Handelsblatt - 23.11.2026, ПРАЙМ

"Завод-призрак" принес Audi миллиарды евро убытков, пишет Handelsblatt

Несколько миллиардов евро убытков принес немецкому автопроизводителю Audi завод в китайском городе Чанчуне, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники | 23.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-23T17:50+0300

2026-11-23T17:50+0300

2026-11-23T17:50+0300

бизнес

мировая экономика

китай

audi

volkswagen

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БЕРЛИН, 23 ноя - ПРАЙМ. Несколько миллиардов евро убытков принес немецкому автопроизводителю Audi завод в китайском городе Чанчуне, сообщает газета Handelsblatt со ссылкой на источники внутри компании. "Ожидается, что только в этом году "завод-призрак" нанесет Audi убытки в размере около 500 миллионов евро. Общие убытки составляют миллиарды. Компания Audi отказалась раскрывать конкретные цифры", - говорится в сообщении. По информации издания, завод был основан в 2021 году как совместное предприятие Audi - дочерней компании немецкого автоконцерна Volkswagen - и китайской государственной автомобилестроительной компании FAW. Он был рассчитан на выпуск 150 тысяч автомобилей в год - кроссовера Audi Q6 и электромобиля бизнес-класса Audi A6 e-tron. Однако за этот год с конвейера на заводе сошло всего 10 тысяч машин, менее 10% от расчетной мощности. Причиной тому газета называет невостребованность данных моделей на китайском рынке, поскольку они, по сути, рассчитаны на европейского покупателя. Завод работает всего 2-3 дня в месяц и получил среди работников Audi прозвище "завод-призрак". Убыточный завод, согласно Handelsblatt, также вызывает недовольство у материнского концерна Volkswagen Group. Ранее Volkswagen сообщал о падении продаж в Китае. С начала года продажи Volkswagen в Китае составили около 1,4 миллиона автомобилей, снизившись почти с 2 миллионов за аналогичный период прошлого года. Глобальные продажи Audi также сократились - на 20% в третьем квартале. Так, в период с июля по сентябрь прошлого года было продано примерно 392,2 тысячи автомобилей этой марки, в период с июля по сентябрь 2026 года - 319,4 тысячи.

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бизнес, мировая экономика, китай, audi, volkswagen, handelsblatt