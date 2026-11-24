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Абу-Даби поднялся на третье место в рейтинге городов мира по развитию ИИ

Абу-Даби поднялся на третье место в рейтинге городов мира по развитию ИИ - 24.11.2026, ПРАЙМ

Абу-Даби поднялся на третье место в рейтинге городов мира по развитию ИИ

Абу-Даби поднялся на третье место в рейтинге городов мира по развитию искусственного интеллекта, следует из сообщения Counterpoint Research. | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T15:35+0300

2026-11-24T15:35+0300

2026-11-24T15:35+0300

технологии

бизнес

мировая экономика

сингапур

абу-даби

сеул

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Абу-Даби поднялся на третье место в рейтинге городов мира по развитию искусственного интеллекта, следует из сообщения Counterpoint Research. "Абу-Даби демонстрирует один из самых значительных скачков в рейтинге и занимает третье место. Динамика роста была обусловлена инновациями и инвестициями в области программного обеспечения для искусственного интеллекта, инфраструктурой центров обработки данных, финансовыми услугами и здравоохранением", - говорится в сообщении. Лидером в рейтинге, как и в прошлом году, остался Сингапур. Отмечается, что правительство города-государства создало необходимые условия, и теперь глобальные компании выбирают Сингапур в качестве своей базы для развития. Второе место по-прежнему занимает Сеул. Масштаб, динамика государственных мер в сфере искусственного интеллекта, а также общие приоритеты в совокупности обеспечивают южнокорейской столице высокую позицию в рейтинге. Дубай занял четвертую позицию в рейтинге благодаря инициативам в области искусственного интеллекта, реализуемым под руководством правительства. Основной рост его использования наблюдался в сферах управления городом, общественной безопасности и повышения эффективности управления. Пятерку лидеров замыкает единственный попавший в нее неазиатский город - Сан-Франциско. Как указывает Counterpoint, города США отстают в основном из-за того, что местные власти предпринимают относительно мало мер для развития искусственного интеллекта, однако активный рост мощностей центров обработки данных позволяет стране оставаться в целом конкурентноспособной. Лондон занял шестое место. Там реализуется множество инициатив в области искусственного интеллекта, однако их внедрение отстает, считают исследователи. А среди следующих десяти позиций европейских городов нет.

сингапур

абу-даби

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, мировая экономика, сингапур, абу-даби, сеул