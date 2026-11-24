https://1prime.ru/20261124/administratsija-875474624.html
Администрация США включила Megaspeed в черный список торговых организаций
Администрация США включила Megaspeed в черный список торговых организаций - 24.11.2026, ПРАЙМ
Администрация США включила Megaspeed в черный список торговых организаций
Администрация США объявила о включении оказавшейся в центре скандала вокруг Nvidia сингапурской компании Megaspeed International в черный список торговых... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T00:55+0300
2026-11-24T00:55+0300
2026-11-24T00:55+0300
бизнес
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nvidia
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ВАШИНГТОН, 24 ноя - ПРАЙМ. Администрация США объявила о включении оказавшейся в центре скандала вокруг Nvidia сингапурской компании Megaspeed International в черный список торговых организаций.
"Комитет… решил добавить в список семь организаций: … PT Megaspeed International", - говорится в сообщении министерства торговли США в Федеральном реестре, где публикуются официальные документы американской администрации.
Накануне совет директоров Nvidia единогласно проголосовал за немедленное восстановление Дженсена Хуанга в должностях президента, генерального директора (CEO) и члена совета директоров после консультаций с представителями властей США.
Nvidia ранее объявляла о его отставке на фоне скандала вокруг его близких отношений с возглавлявшей до 2025 года Megaspeed Элис Хуанг, которая занимала ключевые должности в компании, находящейся под расследованием минюста и минторга США из-за возможных нарушений экспортных ограничений.
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бизнес, сша, nvidia
ВАШИНГТОН, 24 ноя - ПРАЙМ. Администрация США объявила о включении оказавшейся в центре скандала вокруг Nvidia сингапурской компании Megaspeed International в черный список торговых организаций.
"Комитет… решил добавить в список семь организаций: … PT Megaspeed International", - говорится в сообщении министерства торговли США в Федеральном реестре, где публикуются официальные документы американской администрации.
Накануне совет директоров Nvidia единогласно проголосовал за немедленное восстановление Дженсена Хуанга в должностях президента, генерального директора (CEO) и члена совета директоров после консультаций с представителями властей США.
Nvidia ранее объявляла о его отставке на фоне скандала вокруг его близких отношений с возглавлявшей до 2025 года Megaspeed Элис Хуанг, которая занимала ключевые должности в компании, находящейся под расследованием минюста и минторга США из-за возможных нарушений экспортных ограничений.