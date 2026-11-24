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Администрация США включила Megaspeed в черный список торговых организаций

Администрация США включила Megaspeed в черный список торговых организаций - 24.11.2026, ПРАЙМ

Администрация США включила Megaspeed в черный список торговых организаций

Администрация США объявила о включении оказавшейся в центре скандала вокруг Nvidia сингапурской компании Megaspeed International в черный список торговых... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T00:55+0300

2026-11-24T00:55+0300

2026-11-24T00:55+0300

бизнес

сша

nvidia

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ВАШИНГТОН, 24 ноя - ПРАЙМ. Администрация США объявила о включении оказавшейся в центре скандала вокруг Nvidia сингапурской компании Megaspeed International в черный список торговых организаций. "Комитет… решил добавить в список семь организаций: … PT Megaspeed International", - говорится в сообщении министерства торговли США в Федеральном реестре, где публикуются официальные документы американской администрации. Накануне совет директоров Nvidia единогласно проголосовал за немедленное восстановление Дженсена Хуанга в должностях президента, генерального директора (CEO) и члена совета директоров после консультаций с представителями властей США. Nvidia ранее объявляла о его отставке на фоне скандала вокруг его близких отношений с возглавлявшей до 2025 года Megaspeed Элис Хуанг, которая занимала ключевые должности в компании, находящейся под расследованием минюста и минторга США из-за возможных нарушений экспортных ограничений.

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