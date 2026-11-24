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Аэропорты Москвы работают штатно в условиях сильного снегопада
Аэропорты Москвы работают штатно в условиях сильного снегопада - 24.11.2026, ПРАЙМ
Аэропорты Москвы работают штатно в условиях сильного снегопада
Аэропорты московского авиаузла работают штатно в условиях сильного снегопада, рейсы выполняются по расписанию, следует из пресс-релизов воздушных гаваней и их... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T16:57+0300
2026-11-24T16:57+0300
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Аэропорты московского авиаузла работают штатно в условиях сильного снегопада, рейсы выполняются по расписанию, следует из пресс-релизов воздушных гаваней и их комментариев для РИА Новости.
Во вторник в Москве начался снегопад, который, по оценкам синоптиков, будет самым сильным в сезоне и принесет до 40% месячной нормы осадков в Новой Москве и Подмосковье.
"МАШ (международный аэропорт "Шереметьево" - ред.) работает в усиленном режиме, штатно, по расписанию", - рассказали в аэропорту.
Представитель аэропорта "Домодедово" также отметил, что воздушная гавань работает штатно. По его словам, полоса за сегодняшний день чистилась три раза, при этом время ее закрытия не превышало получаса.
"Фиксируем штатную работу аэропорта на фоне снегопада. На перроне задействована спецтехника", - сообщили во "Внуково".
Аэропорт "Жуковский" также продолжает стабильную работу, принимает и отправляет самолеты по расписанию.
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бизнес, туризм, россия, москва, новая москва, московская область, аэропорт шереметьево, аэропорт домодедово, аэропорт внуково
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, МОСКВА, НОВАЯ МОСКВА, Московская область, аэропорт Шереметьево, аэропорт Домодедово, аэропорт Внуково
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Аэропорты московского авиаузла работают штатно в условиях сильного снегопада, рейсы выполняются по расписанию, следует из пресс-релизов воздушных гаваней и их комментариев для РИА Новости.
Во вторник в Москве начался снегопад, который, по оценкам синоптиков, будет самым сильным в сезоне и принесет до 40% месячной нормы осадков в Новой Москве и Подмосковье.
"МАШ (международный аэропорт "Шереметьево" - ред.) работает в усиленном режиме, штатно, по расписанию", - рассказали в аэропорту.
Представитель аэропорта "Домодедово" также отметил, что воздушная гавань работает штатно. По его словам, полоса за сегодняшний день чистилась три раза, при этом время ее закрытия не превышало получаса.
"Фиксируем штатную работу аэропорта на фоне снегопада. На перроне задействована спецтехника", - сообщили во "Внуково".
Аэропорт "Жуковский" также продолжает стабильную работу, принимает и отправляет самолеты по расписанию.