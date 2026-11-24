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Акции Anthropic на предторгах падают почти на пять процентов
Акции Anthropic на предторгах падают почти на пять процентов - 24.11.2026, ПРАЙМ
Акции Anthropic на предторгах падают почти на пять процентов
Стоимость акций разработчика искусственного интеллекта Anthropic на предторгах пятницы на бирже Nasdaq падает почти на 5%, следует из данных торгов. | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T16:14+0300
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Стоимость акций разработчика искусственного интеллекта Anthropic на предторгах пятницы на бирже Nasdaq падает почти на 5%, следует из данных торгов.
По состоянию на 15.49 мск цена акций Anthropic опускается на 4,83% относительно предыдущего закрытия, до 83,41 доллара за ценную бумагу. За понедельник бумаги компании подешевели на 1,43%, до 87,64 доллара за ценную бумагу
Anthropic 19 ноября провел первичное размещение акций на бирже по цене 83 доллара за акцию, выручив 81,3 миллиарда долларов.
Для сравнения - в июне размещение провела компания SpaceX, которая оценила свое IPO на сумму в 75 миллиардов долларов, затем увеличив оценку до 85,7 миллиарда.
Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude.
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рынок, технологии, торги, сан-франциско, nasdaq, spacex, nasdaq composite
Рынок, Технологии, Торги, Сан-Франциско, NASDAQ, SpaceX, Nasdaq Composite
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Стоимость акций разработчика искусственного интеллекта Anthropic на предторгах пятницы на бирже Nasdaq падает почти на 5%, следует из данных торгов.
По состоянию на 15.49 мск цена акций Anthropic опускается на 4,83% относительно предыдущего закрытия, до 83,41 доллара за ценную бумагу. За понедельник бумаги компании подешевели на 1,43%, до 87,64 доллара за ценную бумагу
Anthropic 19 ноября провел первичное размещение акций на бирже по цене 83 доллара за акцию, выручив 81,3 миллиарда долларов.
Для сравнения - в июне размещение провела компания SpaceX, которая оценила свое IPO на сумму в 75 миллиардов долларов, затем увеличив оценку до 85,7 миллиарда.
Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude.