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Акции Anthropic на предторгах падают почти на пять процентов

Акции Anthropic на предторгах падают почти на пять процентов - 24.11.2026, ПРАЙМ

Акции Anthropic на предторгах падают почти на пять процентов

Стоимость акций разработчика искусственного интеллекта Anthropic на предторгах пятницы на бирже Nasdaq падает почти на 5%, следует из данных торгов. | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T16:14+0300

2026-11-24T16:14+0300

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Стоимость акций разработчика искусственного интеллекта Anthropic на предторгах пятницы на бирже Nasdaq падает почти на 5%, следует из данных торгов. По состоянию на 15.49 мск цена акций Anthropic опускается на 4,83% относительно предыдущего закрытия, до 83,41 доллара за ценную бумагу. За понедельник бумаги компании подешевели на 1,43%, до 87,64 доллара за ценную бумагу Anthropic 19 ноября провел первичное размещение акций на бирже по цене 83 доллара за акцию, выручив 81,3 миллиарда долларов. Для сравнения - в июне размещение провела компания SpaceX, которая оценила свое IPO на сумму в 75 миллиардов долларов, затем увеличив оценку до 85,7 миллиарда. Anthropic была основана в 2021 году, штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Компания разработала серию больших языковых моделей (LLM) Claude.

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рынок, технологии, торги, сан-франциско, nasdaq, spacex, nasdaq composite