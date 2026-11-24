https://1prime.ru/20261124/aktsii-875504963.html

Акции YYForce подскакивают на 40% после новости о запуске робота-консьержа

Акции YYForce подскакивают на 40% после новости о запуске робота-консьержа - 24.11.2026, ПРАЙМ

Акции YYForce подскакивают на 40% после новости о запуске робота-консьержа

Акции цифровой компании YYForce подскакивают на 40% во вторник после новости о запуске робота-консьержа на основе технологий Nvidia в сингапурском отеле,... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T17:42+0300

2026-11-24T17:42+0300

2026-11-24T17:42+0300

технологии

сингапур

nvidia

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Акции цифровой компании YYForce подскакивают на 40% во вторник после новости о запуске робота-консьержа на основе технологий Nvidia в сингапурском отеле, следует из данных торгов и сообщения компании. По состоянию на 17.16 мск цена акций сингапурской YYForce на предторгах поднимается на 40,34% - до 1,2200 доллара за акцию. Ранее во вторник компания объявила запуске гуманоидного робота, обученного для работы в качестве гостиничного консьержа в отеле Сингапура Novotel Singapore on Stevens. Отмечается, что данное событие может стать очень важным для сектора искусственного интеллекта (ИИ), так как продемонстрирует переход от обучения в виртуальной среде к реальной работе в сфере гостиничных услуг, непосредственно взаимодействуя с гостями. Компания указывает, что робот способен выполнять такие задачи, как: информационное сопровождение по услугам отеля и ресторанам, консультации по поездкам по Сингапуру и его окрестностям, интерактивное взаимодействие с гостями и сторителлинг. Компания подчеркивает, что для машинного обучения робота были использованы платформы и программное обеспечение от производителя графических процессоров Nvidia. YYForce Inc. - ИИ-компания со штаб-квартирой в Сингапуре, основанная в 2010 году, имеет отделения в 12 странах мира. Компания специализируется на комплексном управлении объектами и персоналом с использованием ИИ, а также на разработке сервисной робототехники

сингапур

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технологии, сингапур, nvidia