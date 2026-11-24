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Аналитики ждут роста индекса доверия потребителей в США в ноябре
Аналитики ждут роста индекса доверия потребителей в США в ноябре - 24.11.2026, ПРАЙМ
Аналитики ждут роста индекса доверия потребителей в США в ноябре
Индекс доверия потребителей в США в ноябре вырос до 92,5 пункта с 91,7 пункта месяцем ранее, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T08:17+0300
2026-11-24T08:17+0300
2026-11-24T08:17+0300
мировая экономика
сша
германия
conference board
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в ноябре вырос до 92,5 пункта с 91,7 пункта месяцем ранее, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Соответствующие данные аналитическая компания Conference Board опубликует во вторник, 24 ноября, в 18.00 мск.
В 12.00 мск исследовательский институт IFO опубликует данные об индексе делового климата в Германии. Аналитики полагают, что показатель в ноябре вырос до 90,5 пункта с уровня октября в 90,2 пункта.
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мировая экономика, сша, германия, conference board, ifo
Мировая экономика, США, ГЕРМАНИЯ, Conference Board, IFO
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Индекс доверия потребителей в США в ноябре вырос до 92,5 пункта с 91,7 пункта месяцем ранее, считают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Соответствующие данные аналитическая компания Conference Board опубликует во вторник, 24 ноября, в 18.00 мск.
В 12.00 мск исследовательский институт IFO опубликует данные об индексе делового климата в Германии. Аналитики полагают, что показатель в ноябре вырос до 90,5 пункта с уровня октября в 90,2 пункта.