https://1prime.ru/20261124/anthropic-875498998.html

Axios: в Anthropic и OpenAI опасаются, что не смогут контролировать новые модели

Axios: в Anthropic и OpenAI опасаются, что не смогут контролировать новые модели - 24.11.2026, ПРАЙМ

Axios: в Anthropic и OpenAI опасаются, что не смогут контролировать новые модели

Сотрудники компаний-разработчиков в сфере искусственного интеллекта Anthropic и OpenAI опасаются, что еще не выпущенные модели слишком мощные для того, чтобы их | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T15:10+0300

2026-11-24T15:10+0300

2026-11-24T15:12+0300

технологии

openai

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Сотрудники компаний-разработчиков в сфере искусственного интеллекта Anthropic и OpenAI опасаются, что еще не выпущенные модели слишком мощные для того, чтобы их можно было контролировать, сообщается на портале Axios. "Anthropic и OpenAI сталкиваются со все более актуальной проблемой... еще не выпущенные модели становятся настолько мощными, что многие сотрудники больше не считают возможным их безопасный выпуск", - указывается на портале со ссылкой на более чем два десятка источников, осведомленных с ходом внутренних дискуссий. Разрыв между возможностями передовых систем и способностью человека их контролировать продолжает увеличиваться, что может существенно замедлить активный рост сектора, считают источники. Быстрый прогресс в области логического мышления сделал эти модели сложными, если не невозможными, для сдерживания или контроля в рамках внутренних тестов, также рассказали источники. Собеседники портала отметили, что у Anthropic и OpenAI есть невыпущенные модели, которые значительно превосходят по мощности уже доступные, но компании пока не могут гарантировать их безопасность для широкого пользования.

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2026

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, openai