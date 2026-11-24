https://1prime.ru/20261124/atomenergoprom-875504406.html
"Атомэнергопром" разместил первый в истории российского рынка выпуск облигаций
"Атомэнергопром" разместил первый в истории российского рынка выпуск облигаций - 24.11.2026, ПРАЙМ
"Атомэнергопром" разместил первый в истории российского рынка выпуск облигаций
АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) разместило первый в истории отечественного рынка выпуск... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T17:18+0300
2026-11-24T17:18+0300
2026-11-24T17:18+0300
атомэнергопром
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) разместило первый в истории отечественного рынка выпуск облигаций для финансирования проектов технологического суверенитета, в том числе строительства новых блоков АЭС в РФ, объем выпуска составил 25 миллиардов рублей, сообщила компания.
"Объем выпуска серии 001Р-20 составил 25 миллиардов рублей. Срок обращения бумаг — 3,5 года, ставка ежеквартального купона установлена на уровне ключевой ставки Банка России + 180 базисных пунктов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выпуск был встречен повышенным интересом со стороны инвестиционного сообщества, что позволило снизить премию к ключевой ставке на 10 базисных пунктов относительно первоначального ориентира.
Сделка открыла новый сегмент рынка по финансированию спектра проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики, подчеркивается в сообщении.
По информации "Атомэнергопрома", привлеченные средства пойдут, в частности, на финансирование строительства энергоблоков №№3 и 4 Ленинградской АЭС-2, а также энергоблоков №№ 2 и 3 Курской АЭС-2.
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атомэнергопром, росатом, банк россии
Атомэнергопром, Росатом, Банк России
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) разместило первый в истории отечественного рынка выпуск облигаций для финансирования проектов технологического суверенитета, в том числе строительства новых блоков АЭС в РФ, объем выпуска составил 25 миллиардов рублей, сообщила компания.
"Объем выпуска серии 001Р-20 составил 25 миллиардов рублей. Срок обращения бумаг — 3,5 года, ставка ежеквартального купона установлена на уровне ключевой ставки Банка России + 180 базисных пунктов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выпуск был встречен повышенным интересом со стороны инвестиционного сообщества, что позволило снизить премию к ключевой ставке на 10 базисных пунктов относительно первоначального ориентира.
Сделка открыла новый сегмент рынка по финансированию спектра проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики, подчеркивается в сообщении.
По информации "Атомэнергопрома", привлеченные средства пойдут, в частности, на финансирование строительства энергоблоков №№3 и 4 Ленинградской АЭС-2, а также энергоблоков №№ 2 и 3 Курской АЭС-2.