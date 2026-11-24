https://1prime.ru/20261124/atomenergoprom-875504406.html

"Атомэнергопром" разместил первый в истории российского рынка выпуск облигаций

"Атомэнергопром" разместил первый в истории российского рынка выпуск облигаций - 24.11.2026, ПРАЙМ

"Атомэнергопром" разместил первый в истории российского рынка выпуск облигаций

АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) разместило первый в истории отечественного рынка выпуск... | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T17:18+0300

2026-11-24T17:18+0300

2026-11-24T17:18+0300

атомэнергопром

росатом

банк россии

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875504406.jpg?1795529924

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) разместило первый в истории отечественного рынка выпуск облигаций для финансирования проектов технологического суверенитета, в том числе строительства новых блоков АЭС в РФ, объем выпуска составил 25 миллиардов рублей, сообщила компания. "Объем выпуска серии 001Р-20 составил 25 миллиардов рублей. Срок обращения бумаг — 3,5 года, ставка ежеквартального купона установлена на уровне ключевой ставки Банка России + 180 базисных пунктов", - говорится в сообщении. Отмечается, что выпуск был встречен повышенным интересом со стороны инвестиционного сообщества, что позволило снизить премию к ключевой ставке на 10 базисных пунктов относительно первоначального ориентира. Сделка открыла новый сегмент рынка по финансированию спектра проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики, подчеркивается в сообщении. По информации "Атомэнергопрома", привлеченные средства пойдут, в частности, на финансирование строительства энергоблоков №№3 и 4 Ленинградской АЭС-2, а также энергоблоков №№ 2 и 3 Курской АЭС-2.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

атомэнергопром, росатом, банк россии