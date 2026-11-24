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Авиакомпании выполнят 106 дополнительных рейсов из "Домодедово"
Авиакомпании выполнят 106 дополнительных рейсов из "Домодедово" - 24.11.2026, ПРАЙМ
Авиакомпании выполнят 106 дополнительных рейсов из "Домодедово"
Российские и зарубежные авиакомпании выполнят 106 дополнительных рейсов из аэропорта "Домодедово" в период новогодних праздников, сообщила пресс-служба... | 24.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-24T14:58+0300
2026-11-24T14:58+0300
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аэропорт домодедово
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Российские и зарубежные авиакомпании выполнят 106 дополнительных рейсов из аэропорта "Домодедово" в период новогодних праздников, сообщила пресс-служба воздушной гавани.
"В период новогодних каникул авиакомпании-партнеры Международного аэропорта "Домодедово" добавят оборотных 106 рейсов по России и за рубеж", - говорится в сообщении.
Дополнительные рейсы за границу выполнят Air Arabia (в Шарджу, ОАЭ), Royal Jordanian (в Амман) и S7 (в Стамбул и Анталью). Кроме того, запланированы и внутренние рейсы - их выполнят S7 и "Уральские авиалинии".
"Домодедово" готов к увеличению пассажиропотока и работе в сложных погодных условиях. В зависимости от рейсовой загрузки будет увеличено количество работников, задействованных в обслуживании пассажиров и предполетных процедурах", - подчеркнули в аэропорту.
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бизнес, туризм, россия, оаэ, стамбул, анталья, аэропорт домодедово, air arabia, s7
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, ОАЭ, Стамбул, Анталья, аэропорт Домодедово, Air Arabia, S7
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Российские и зарубежные авиакомпании выполнят 106 дополнительных рейсов из аэропорта "Домодедово" в период новогодних праздников, сообщила пресс-служба воздушной гавани.
"В период новогодних каникул авиакомпании-партнеры Международного аэропорта "Домодедово" добавят оборотных 106 рейсов по России и за рубеж", - говорится в сообщении.
Дополнительные рейсы за границу выполнят Air Arabia (в Шарджу, ОАЭ), Royal Jordanian (в Амман) и S7 (в Стамбул и Анталью). Кроме того, запланированы и внутренние рейсы - их выполнят S7 и "Уральские авиалинии".
"Домодедово" готов к увеличению пассажиропотока и работе в сложных погодных условиях. В зависимости от рейсовой загрузки будет увеличено количество работников, задействованных в обслуживании пассажиров и предполетных процедурах", - подчеркнули в аэропорту.