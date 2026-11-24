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Банк России готовится к комиссии ФАТФ в 2028 году

Банк России готовится к комиссии ФАТФ в 2028 году - 24.11.2026, ПРАЙМ

Банк России готовится к комиссии ФАТФ в 2028 году

Банк России готовится к комиссии ФАТФ в 2028 году, заявила зампред ЦБ Ольга Полякова, выступая на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку. | 24.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-24T19:41+0300

2026-11-24T19:41+0300

2026-11-24T19:41+0300

финансы

банки

украина

ольга полякова

фатф

банк россии

fatf

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Банк России готовится к комиссии ФАТФ в 2028 году, заявила зампред ЦБ Ольга Полякова, выступая на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку. "Из важного хотела бы еще отметить. Вы помните, наверное, все, что в 2022 году приостановили наше членство в ФАТФ. То есть не исключили, а приостановили. Нас 14 раз по ходатайству номинировали на то, чтобы включить в черно-серый список. К счастью, никаких формальных оснований нет. Это исключительно такое политизированное ходатайство Украины. Я надеюсь, что такого положительного решения не будет принято", - сказала Полякова. "Мы готовимся к оценке в 2028 году. Должна быть комиссия ФАТФ. Мы очень серьезно к этому относимся. Я думаю, что все присутствующие здесь понимают, почему. Потому что это обеспечение нашей внешнеэкономической деятельности полноценной с нашими дружественными странами партнерами", - продолжила Полякова. Зампред ЦБ отметила, что это очень важное направление деятельности Банка России. Полякова выразила надежду, что ЦБ удастся преодолеть все трудности и успешно пройти оценку так же успешно, как и в 2019 году. "Тогда в 2019 году наша страна вошла в пятерку лучших", - напомнила она. Членство России в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) приостановлено с 24 февраля 2023 года, но полного исключения из организации и включения в черный или серый списки FATF не произошло. По итогам пленарного заседания FATF в конце октября 2026 года статус России остался без изменений.

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финансы, банки, украина, ольга полякова, фатф, банк россии, fatf